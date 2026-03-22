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Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?

El SMN advirtió sobre posible caída de granizo y actividad eléctrica en varias provincias del territorio nacional. ¿En qué zonas caerá nieve?

Alerta amarilla en el país: qué zonas esperan tormentas, vientos fuertes y nieve Alerta amarilla en el país: qué zonas esperan tormentas, vientos fuertes y nieve La Nación
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Comenzó el otoño y se hace sentir en gran parte del pais. El desplazamiento de una ciclogénesis, que ingresó el sábado por Buenos Aires, provocó lluvias y un descenso de temperaturas en el centro, el norte y el litoral de Argentina. Hoy domingo, se intensificarán las condiciones climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias, vientos y hasta nevadas en algunas zonas.

Anuncian fuertes tormentas en el norte y centro del país: 12 provincias en alerta amarilla

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El panorama de inestabilidad se mantendrá durante el fin de semana largo porque, según el sitio Meteored, las lluvias y tormentas se mantendrán durante el lunes y martes, especialmente el centro y norte del país. Además, la rotación del viento al sector sur impulsará un descenso de las temperaturas.

Alerta amarilla en el país: qué zonas esperan tormentas, vientos fuertes y nieve

La alerta amarilla por tormentas alcanza a sectores de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, donde se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad. También se espera actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

En Chubut y Río Negro rige, además, una alerta amarilla por lluvias. El SMN indicó que se registrarán precipitaciones de diversa intensidad, algunas fuertes, con acumulaciones de entre 10 y 30 milímetros y probabilidad de lluvia y nieve mezclada en zonas de meseta. Por su parte, el oeste de Mendoza y el oeste de Neuquén permanecen bajo alerta por nevadas persistentes, con acumulaciones previstas de entre 10 y 20 centímetros, que podrían superarse de forma puntual.

También se mantiene una alerta amarilla por vientos en La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. En áreas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 100 kilómetros por hora, mientras que en sectores del este de Mendoza y San Luis se anticipan vientos del sur de entre 30 y 50 kilómetros por hora. 

A esto se suma la alerta por viento Zonda en Mendoza, el centro de San Juan y zonas del este de La Rioja, fenómeno que puede provocar disminución de la visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas, con ráfagas que alcanzarían los 65 kilómetros por hora.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
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