Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?

En Chubut y Río Negro rige, además, una alerta amarilla por lluvias. El SMN indicó que se registrarán precipitaciones de diversa intensidad, algunas fuertes, con acumulaciones de entre 10 y 30 milímetros y probabilidad de lluvia y nieve mezclada en zonas de meseta. Por su parte, el oeste de Mendoza y el oeste de Neuquén permanecen bajo alerta por nevadas persistentes, con acumulaciones previstas de entre 10 y 20 centímetros, que podrían superarse de forma puntual.