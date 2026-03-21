Anuncian fuertes tormentas en el norte y centro del país: 12 provincias en alerta amarilla
Algunas provincias amanecieron con lluvias y otras las tendrán durante el sábado. El domingo continuarán las alertas pero en un regiones mucho menores a la marcada por el Servicio Meteorológico Nacional este sábado.
La última actualización del Sistema de Alerta Temprana a las 6.16 de este sábado anticipó que gran parte del país está comprometida bajo el código de alerta amarilla. Esto implica que en las regiones señaladas por el Servicio Meteorológico Nacional se esperan condiciones climáticas adversas, en este caso, tormentas y, en algunas regiones, vientos potentes.
El nivel amarillo de la alerta meteorológica indica a los ciudadanos de las zonas afectadas permanecer informados. El primer nivel de alerta señala la posible ocurrencia de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. También hay una alerta declarada para el domingo, pero en regiones más dispersas que las de este sábado.
Fin de semana con fuertes tormentas por la alerta amarilla
Desde Buenos Aires hacia el norte del país, llegando a Jujuy y cubriendo casi todo el límite con Uruguay y Brasil, la alerta amarilla se extiende sobre el mapa del SMN este sábado. En total, hay 12 provincias con pronóstico de tormentas intensas. Además, la zona comprendida por la mitad sur de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe; el norte, la costa y parte del centro de Buenos Aires; y el noreste de La Pampa también tendrán vientos potentes.
Algunas provincias tienen anunciadas ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, actividad eléctrica, granizo y valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros. En Jujuy, la zona afectada corresponde a la mitad este de la provincia. La alerta se espera para esta tarde.
En otras zonas, el pronóstico anunció condiciones más severas, como valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros. Es el caso de Salta, donde la alerta corresponde a los dos tercios del centro y este, y se esperan tormentas por la tarde y la noche en la zona norte, y solo por la tarde en el centro.
El pronóstico se repite en Formosa, que está totalmente cubierta por una alerta que se prevé se extienda hasta el domingo por la madrugada. Chaco atravesará condiciones similares por la tarde y la noche del sábado. En Santiago del Estero, las lluvias tendrán igual intensidad por la mañana. También la mitad sur de Misiones será afectada por la tarde y la noche.
Corrientes, en cambio, tiene un pronóstico de alerta durante todo el sábado. El norte de Entre Ríos tendrá precipitaciones potentes por la mañana. En la parte centro y sur aparecerán también los vientos fuertes. En Santa Fe, las tormentas arreciarán en el norte por la tarde y la noche y, en el sur, solo por la tarde. La alerta amarilla en Córdoba rige sólo para la mañana del sábado y se anunció que, en el sur, la alerta por vientos durará solo hasta la tarde.
El noreste de La Pampa tendrá vientos con velocidades que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora por la mañana y la tarde. En Buenos Aires, el fenómeno se dará durante la tarde en la parte sur y oeste; en la costa, habrá vientos por la tarde y la noche, y lluvias durante la mañana y la tarde. En el norte, solo habrá vientos por la mañana y la tarde.