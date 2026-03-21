Anuncian fuertes tormentas en el norte y centro del país: 12 provincias en alerta amarilla

Corrientes, en cambio, tiene un pronóstico de alerta durante todo el sábado. El norte de Entre Ríos tendrá precipitaciones potentes por la mañana. En la parte centro y sur aparecerán también los vientos fuertes. En Santa Fe, las tormentas arreciarán en el norte por la tarde y la noche y, en el sur, solo por la tarde. La alerta amarilla en Córdoba rige sólo para la mañana del sábado y se anunció que, en el sur, la alerta por vientos durará solo hasta la tarde.