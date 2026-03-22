La larga historia de reforestar las riberas de los ríos

Este grave problema no acaba en el Salí. En una reciente entrevista con LA GACETA, Edgardo Pero, doctor en Ciencias Biológicas, contó que es uno de los científicos que hoy trabaja en una línea clave para Tucumán: la recuperación de bosques ribereños como herramienta para mitigar inundaciones y frenar la erosión de los ríos. “Descuidar este tipo de ecosistemas también implica pérdidas productivas, no solamente biológicas” y remarcó que la degradación afecta tanto a la biodiversidad como a las actividades agroindustriales que dependen del suelo. Explicó que en Tucumán hay tanto tierras ribereñas de dominio público como extensiones en manos privadas: “Parte de nuestro trabajo tiene que ver con ir generando esa red de contactos con propietarios privados que tengan problemas y que tengan intenciones de revertir esta situación”. Ahora el INTA Famaillá impulsa un programa de restauración de bosques ribereños.