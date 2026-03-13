Secciones
SociedadActualidad

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

El operativo se hizo en Banda del Río Salí tras el aumento de erogaciones del dique El Cadillal.

OPERATICO. Pobladores de barrios ribereños fueron evacuados. OPERATICO. Pobladores de barrios ribereños fueron evacuados.
Hace 1 Hs

Ante las intensas lluvias registradas en la provincia y el aumento del nivel del dique El Cadillal, el Gobierno dispuso una evacuación preventiva en sectores ubicados en la ribera del río Salí. El operativo se desarrolla con la participación de personal policial, equipos de salud, Defensa Civil y trabajadores municipales, quienes asisten a los vecinos en el traslado de pertenencias y en la reubicación temporal de las familias. Las zonas consideradas de mayor riesgo incluyen sectores de la Costanera y los barrios 140, 40, y 200 Viviendas, además del Soldado Tucumano, además de complejos habitacionales ubicados a menos de 150 metros del cauce.

Según informó la Policía, en el barrio 140 Viviendas, unas 60 familias que se encontraban dentro del perímetro considerado riesgoso fueron alcanzadas por el operativo en esta primera etapa. El jefe de zona 2, comisario inspector Sergio Giménez, explicó que el trabajo se inició cerca de las 14 y que forma parte de un operativo coordinado entre áreas del Estado. “Todos accedieron a retirar sus pertenencias principales y colaborar con el operativo”, indicó.

Mientras algunos vecinos optaron por trasladarse a casas de familiares, otros fueron alojados en espacios habilitados como centros de evacuación, entre ellos las escuelas Cruz Alta y Tiburcio Padilla, el club social Padilla y el albergue José Fierro, donde se montaron dispositivos de asistencia sanitaria y social. La doctora Patricia Chávez, de la Secretaría de Salud, explicó que en esos lugares se dispusieron los equipos necesarios para la atención sanitaria.

El Cadillal libera más agua y hay alerta en Banda del Río Salí: evacúan a familias de varios barrios

El Cadillal libera más agua y hay alerta en Banda del Río Salí: evacúan a familias de varios barrios

Durante el operativo, personal municipal colaboró con el traslado de pertenencias hacia un galpón ubicado en la zona de Bajo Grande, donde se resguardan muebles y objetos de valor mientras dure la contingencia. Algunos vecinos decidieron permanecer en sus viviendas para vigilar sus propiedades, aunque bajo supervisión de la seguridad desplegada en el área.

Desesperante

Entre los evacuados se encuentra Mariel Orillo, quien describió la situación como “desesperante”. Según relató, el principal temor es que el río continúe socavando la barranca y termine llevándose las viviendas. Recordó que hace algunos meses los vecinos ya habían advertido sobre el problema mediante una nota presentada a las autoridades, firmada por los vecinos.

Otra vecina, María, señaló que la preocupación por el avance del río comenzó meses atrás. Según relató, junto con su hija utilizaron un dron para observar cómo el cauce iba ganando terreno sobre la costa. También explicó que por las noches se escucha el ruido de la tierra desprendiéndose por la erosión, lo que mantiene en alerta a las familias.

Preocupación por la crecida del río Salí: analizan abrir las compuertas del embalse Río Hondo

Preocupación por la crecida del río Salí: analizan abrir las compuertas del embalse Río Hondo

La segunda jefa del Centro de Operaciones Policiales Este (COP), comisario principal Noelia Roldán, señaló que la situación se mantiene bajo monitoreo constante y depende de la evolución climática. “No se va a realizar la apertura de una cuarta válvula en el dique por el momento. Se cerró una y se abrió otra, por lo que el caudal se mantendrá como hasta ahora”, informó. El regreso de las familias a sus hogares dependerá de la evolución del nivel del río y de las condiciones climáticas en las próximas horas.

Temas Inundaciones 2026 Banda del Río SalíEl CadillalLa Costanera
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué deberías añadir aloe vera y curry a tu shampoo? El truco viral para un pelo más fuerte

¿Por qué deberías añadir aloe vera y curry a tu shampoo? El truco viral para un pelo más fuerte

Así luce hoy Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel: el sorprendente parecido con el cantante

Así luce hoy Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel: el sorprendente parecido con el cantante

Lo más popular
Tres ex Pumas y figuras internacionales: Pampas, la prueba más dura para Tarucas
1

Tres ex Pumas y figuras internacionales: Pampas, la prueba más dura para Tarucas

Si no tenés escaleras en casa, en la ciudad podés hacer el ejercicio que reduce la muerte prematura
2

Si no tenés escaleras en casa, en la ciudad podés hacer el ejercicio que reduce la muerte prematura

Fórmula 1: horarios del GP de China y dónde ver a Franco Colapinto este fin de semana
3

Fórmula 1: horarios del GP de China y dónde ver a Franco Colapinto este fin de semana

La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026
4

La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026

Emprendedores argentinos crearon una app que cambia cómo se pide y paga en bares
5

Emprendedores argentinos crearon una app que cambia cómo se pide y paga en bares

Cinco trucos de NotebookLM para estudiar más rápido antes de un examen
6

Cinco trucos de NotebookLM para estudiar más rápido antes de un examen

Más Noticias
El Cadillal libera más agua y hay alerta en Banda del Río Salí: evacúan a familias de varios barrios

El Cadillal libera más agua y hay alerta en Banda del Río Salí: evacúan a familias de varios barrios

Inundaciones en La Madrid: despliegan operativos de salud y aseguran que el dique Escaba comienza a estabilizarse

Inundaciones en La Madrid: despliegan operativos de salud y aseguran que el dique Escaba comienza a estabilizarse

El dique El Cadillal alcanzó valores elevados y el agua sobrepasa la ruta

El dique El Cadillal alcanzó valores elevados y el agua sobrepasa la ruta

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Comentarios