Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Ante las intensas lluvias registradas en la provincia y el aumento del nivel del dique El Cadillal, el Gobierno dispuso una evacuación preventiva en sectores ubicados en la ribera del río Salí. El operativo se desarrolla con la participación de personal policial, equipos de salud, Defensa Civil y trabajadores municipales, quienes asisten a los vecinos en el traslado de pertenencias y en la reubicación temporal de las familias. Las zonas consideradas de mayor riesgo incluyen sectores de la Costanera y los barrios 140, 40, y 200 Viviendas, además del Soldado Tucumano, además de complejos habitacionales ubicados a menos de 150 metros del cauce.