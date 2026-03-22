Una despedida para “Julius”: elogio de Alfredo Bryce Echenique

Quizás su obra más emblemática sea su novela Un Mundo para Julius, publicada en 1970, cuya popularidad extendida entre el público la ha convertido en una de sus novelas más leídas. Esta obra excede los límites de la creación literaria: es un verdadero tratado sociológico sobre las élites peruanas en las décadas de los 40 y los 50, sobre el estilo de vida aristocratizante de las grandes familias limeñas, y de sus vínculos de dominio y preeminencia por sobre las clases populares, representadas por los sirvientes, los trabajadores y los profesionales ascendentes. La lectura de Un Mundo para Julius nos permite seguir como espectadores omniscientes, a Julius, un niño de apenas siete años, retoño de una familia tradicional limeña, quien habita en un palacio de la Avenida Salaverry, cuyo mundo feliz es penetrado por la cruda realidad de los migrantes andinos, en la persona de su niñera, Vilma, “la chola hermosa”, cuyas desventuras posteriores exponen la crueldad, el racismo, y el abuso por parte de su clase social frente a las diferencias raciales y culturales. La mirada tierna y nostálgica de Bryce Echenique sobre el mundo de la élite capitalina, no oculta la crítica hacia el orden social y rastrea los indicios de un descontento que estallará en una violencia inaudita en las dos últimas décadas del pasado siglo. Julius también nos invita a nosotros, lectores entusiastas, a comprender cómo el poder de las élites peruanas se transforma pero no perece, mientras se consolida con nuevas formas de riqueza y de vivienda -la mudanza del antiguo palacio de San Isidro hacia a la casa modernista en el distrito de La Planicie, es la representación concreta de esa mutación, no sólo habitacional, sino también simbólica y patrimonial-. No es de extrañar que la aparición de esta novela, tan querida para sus lectores, más allá de la nostalgia de los escenarios limeños, haya sido interpretada como una denuncia apropiada hacia una clase social, en los umbrales de la Reforma Agraria del régimen militar revolucionario del General Juan Velasco Alvarado.