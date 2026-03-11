El adiós a Alfredo Bryce Echenique: una figura de la narrativa latinoamericana

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los principales representantes de la narrativa hispanoamericana, falleció este martes a los 87 años, informó la Casa de la Literatura Peruana.
Bryce Echenique, autor de “Un mundo para Julius” y “No me esperen en abril”, entre otros títulos, fue distinguido con numerosos premios a lo largo de su carrera. Era considerado el narrador peruano más exitoso después del premio Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril del año pasado. “Lamentamos la partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”, señaló la entidad dependiente del gobierno.
El escritor falleció en su casa en Lima y será velado en la Casona de San Marcos, su alma mater. Hace dos semanas su salud se resquebrajó a raíz de una afección pulmonar, según fuentes de su entorno. Su último libro, publicado en 2021, fue el autobiográfico “Permiso para retirarme”, el tercer volumen de sus denominadas “Antimemorias”, un guiño a las memorias del escritor francés André Malraux.
La presidencia de Perú también lamentó su muerte. “Su pluma (...) deja un vacío inmenso pero un legado eterno”, señaló en X.
“Nos estábamos terminando de acostumbrar a la ausencia de Mario Vargas Llosa y en menos de un año la literatura peruana se ha quedado huérfana por partida doble”, afirmó a la AFP desde Madrid el escritor Renato Cisneros.
Desde España
En España el rey Felipe VI reaccionó desde la cuenta en la red social X de la Casa Real donde calificó a Bryce Echenique como “uno de los referentes de las letras iberoamericanas, maestro y relator de experiencias humanas, del amor, de la soledad, de la enfermedad y de la felicidad”.
El crítico literario peruano Mirko Lauer elogió igualmente la figura del fallecido autor: “Era un narrador independiente que hablaba sobre su infancia y sus primeros amoríos con una prosa fresca y un lenguaje asequible, que tenía además algo en que nadie lo pudo seguir: entretener al lector hasta la carcajada batiente”.
Bryce Echenique atrajo al mundo literario con su celebrada novela “Un mundo para Julius” (1970), el ácido retrato de una familia de la oligarquía peruana de mediados del siglo pasado a través de la mirada de un niño que lleva el nombre del título. Le siguieron obras como “Tantas veces Pedro”, “La vida exagerada de Martín Romaña”, “Guía triste de París” y otras.
“Alfredo nos hizo descubrir una zona de Lima (...), de nosotros mismos, que tenía que ver con los grandes secretos que las familias guardan”, dijo su amigo íntimo, el escritor Alonso Cueto, en declaraciones para la televisora N.
En una entrevista con en 2009, Bryce Echenique declaró haber tenido desde niño una enorme facilidad para inventar historias. “Yo era un cuentacuentero; a mí en el colegio mis compañeros me esperaban para que les contara un cuento, lo contaba con mucha gracia y mucha ironía, y me hice famoso en el colegio”, dijo.