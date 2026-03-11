El adiós a Alfredo Bryce Echenique: una figura de la narrativa latinoamericana

Bryce Echenique, autor de “Un mundo para Julius” y “No me esperen en abril”, entre otros títulos, fue distinguido con numerosos premios a lo largo de su carrera. Era considerado el narrador peruano más exitoso después del premio Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril del año pasado. “Lamentamos la partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”, señaló la entidad dependiente del gobierno.