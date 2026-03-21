El legado de Chuck Norris, arraigado en Tucumán

En ese sentido, la figura de Norris operó como un ejemplo concreto de esos valores. “Era un tipo muy correcto: no tomaba ni fumaba. Y siempre ganaba. Creo que ese era su fuerte; tenía una mentalidad ganadora única en el mundo”, recordó. Más allá de los logros deportivos o cinematográficos, lo que se destacaba era la construcción de un perfil basado en la constancia y el compromiso. “Cuando ves el éxito no ves lo que hay abajo, lo que se sufre. En lo personal, yo sufrí muchísimo para conseguir mis títulos, así como él luchó para ser una leyenda”, agregó, en una reflexión que conecta directamente con la lógica del entrenamiento marcial.