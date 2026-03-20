Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

El reconocido actor estadounidense Chuck Norris, figura emblemática del cine y las artes marciales, murió el jueves a los 86 años en Hawái. El artista permanecía internado en la isla de Kauai tras haber sufrido una urgencia médica.
La noticia fue confirmada hace instantes por su familia a través de la cuenta oficial de Instagram del actor. “Les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, expresaron en el mensaje.
El pasado 10 de marzo, Norris había celebrado sus 86 cumpleaños y en redes había publicado un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel".
¿De qué murió Chuck Norris? La causa de muerte del actor a sus 86 años
Aunque la familia del actor decidió preservar la intimidad sobre los detalles puntuales, se confirmó que su fallecimiento ocurrió tras una emergencia médica repentina.
El jueves 19 de marzo, solo un día antes de su fallecimiento, Norris fue trasladado a un centro médico en Hawái tras sufrir el mencionado colapso de salud. Según fuentes cercanas, el actor se encontraba en el archipiélago realizando entrenamientos y disfrutando de su estancia cuando ocurrió la emergencia.
A pesar de los esfuerzos médicos y de la rápida atención, el ícono de las artes marciales -quien compartió pantalla con Bruce Lee y dominó la taquilla de los 80- falleció la mañana del viernes.
Pese a haber sido internado de urgencia, los reportes iniciales indicaron que el actor mantuvo un buen ánimo y llegó a bromear con el personal médico durante sus últimas horas, reflejando hasta el final la fortaleza que lo distinguió.
El emotivo comunicado de la familia Norris
A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, la familia de Carlos Ray Norris (nombre real del actor) expresó su profundo dolor por la pérdida. "Con el corazón encogido compartimos el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris. Fue un símbolo de fuerza para el mundo, pero para nosotros era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, y el corazón de nuestra familia. Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba".