Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

El emotivo comunicado de la familia Norris

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, la familia de Carlos Ray Norris (nombre real del actor) expresó su profundo dolor por la pérdida. "Con el corazón encogido compartimos el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris. Fue un símbolo de fuerza para el mundo, pero para nosotros era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, y el corazón de nuestra familia. Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba".