Tafí Viejo: lanzan un concurso fotográfico para homenajear a las mujeres que dejan huellas

La temática del concurso es “Historias de mujeres que inspiran”, y cada participante podrá presentar hasta tres fotografías originales, en formato retrato o plano general. Cada imagen deberá estar acompañada por una reseña de entre cinco y diez líneas que explique quién es la mujer retratada y por qué representa una fuente de inspiración. El certamen otorgará premios económicos y distinciones para el primer y segundo puesto.