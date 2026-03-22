Tafí Viejo: lanzan un concurso fotográfico para homenajear a las mujeres que dejan huellas

En el marco del Mes de la Mujer, la Dirección de Prensa y Difusión, junto a la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad de Tafí Viejo, lanzó un certamen fotográfico abierto a la comunidad con el objetivo de visibilizar y homenajear historias de mujeres que dejan huella.
La iniciativa busca destacar, a través de la fotografía, a aquellas mujeres que inspiran por su compromiso, liderazgo y aporte en sus comunidades, familias o ámbitos laborales. La propuesta invita a capturar, mediante imágenes, relatos que reflejen el impacto positivo de sus protagonistas.
La temática del concurso es “Historias de mujeres que inspiran”, y cada participante podrá presentar hasta tres fotografías originales, en formato retrato o plano general. Cada imagen deberá estar acompañada por una reseña de entre cinco y diez líneas que explique quién es la mujer retratada y por qué representa una fuente de inspiración. El certamen otorgará premios económicos y distinciones para el primer y segundo puesto.
Asimismo, todas las obras seleccionadas formarán parte de una exposición en la sala de artes visuales en el Mercado Municipal. Los trabajos deberán enviarse hasta fin de mes en formato digital (JPG de alta calidad, 300 ppi) al correo prensatafiviejo2015@gmail.com, incluyendo datos personales, título de la obra y el texto correspondiente.