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Más de 20 países buscan garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz en medio de la guerra

En medio de la tensión en Medio Oriente, naciones europeas y del Golfo expresaron su disposición a asegurar la navegación en una ruta clave.

Estrecho de Ormuz. CLARÍN Estrecho de Ormuz. CLARÍN
Hace 5 Min

Más de 20 países manifestaron este sábado su voluntad de colaborar para asegurar la libre y segura navegación en el estrecho de Ormuz, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. La decisión se conoció a través de un pronunciamiento conjunto que cuestiona con firmeza las acciones del régimen de Irán, tras las restricciones impuestas en esta vía estratégica para el flujo energético mundial.

En el documento, los países firmantes -en su mayoría europeos, junto con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin- destacaron el valor geopolítico del estrecho, especialmente ante los recientes ataques contra buques e infraestructuras civiles que se atribuyen a Teherán.

“Expresamos nuestra disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del Estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que están participando en la planificación preparatoria”, señalaron en el comunicado conjunto, publicó el diario "Ámbito".

Por su parte, el presidente Donald Trump evalúa distintas alternativas frente al conflicto con Irán, entre ellas la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses en ese país.

La definición sobre avanzar o no en una mayor implicación militar aparece como una de las decisiones más complejas desde el inicio de los ataques de Estados Unidos el 28 de febrero.

Entre sus aliados en Washington, un eventual envío de miles de soldados a Medio Oriente generaría un fuerte rechazo y podría traducirse en la pérdida de respaldo político a la guerra. Además, pondría en riesgo la aprobación de los cuantiosos fondos adicionales que la Casa Blanca planea solicitar en el corto plazo, consignó la cadena CNN.

Sin embargo, dentro del análisis oficial, completar los objetivos militares y contener las consecuencias del conflicto podría implicar el uso de fuerzas en el terreno. Se trata de una determinación con impacto directo en el legado de Trump, quien esta semana evitó confirmarla y buscó restarle peso. “No voy a enviar tropas a ningún sitio”, afirmó el jueves en el Despacho Oval, aunque agregó: “Si lo hiciera, desde luego no se lo diría”.

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