Más de 20 países buscan garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz en medio de la guerra

Más de 20 países manifestaron este sábado su voluntad de colaborar para asegurar la libre y segura navegación en el estrecho de Ormuz, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. La decisión se conoció a través de un pronunciamiento conjunto que cuestiona con firmeza las acciones del régimen de Irán, tras las restricciones impuestas en esta vía estratégica para el flujo energético mundial.