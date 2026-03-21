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Leticia Nieva, hija de Paulina, respondió a Alberto Lebbos: “Exijo respeto”

La joven publicó un mensaje en redes sociales en el que desmintió dichos sobre su persona y defendió su autonomía. "Soy una mujer adulta e independiente", dijo.

Paulina Lebbos. Paulina Lebbos.
Hace 1 Hs

La hija de Paulina Lebbos, Leticia Victoria Nieva, publicó un mensaje en redes sociales en el que respondió a declaraciones recientes que circularon sobre su vida personal y pidió respeto por su intimidad.

“Mi nombre es Leticia Victoria Nieva.

Hoy decido hablar por los dichos que se han hecho sobre mi persona, que no solo son falsos, sino que también me dañan profundamente.

Quiero desmentirlos y dejar en claro que soy una mujer adulta e independiente que ha construido su camino con esfuerzo. Nadie decide por mí.

Cada decisión que tomé y tomo es a conciencia, buscando mi bienestar y mi identidad.

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Le pido por favor a los medios de prensa que eviten promover la presencia de mi nombre en sus notas periodísticas y que se abstengan de divulgar opiniones del Sr. Alberto Lebbos donde me agravie, me aluda y me descalifiquen en sus dichos.

Respeto su dolor, pero exijo el mismo respeto hacia mi dignidad e integridad personal.

Hoy estoy construyendo mi vida en paz. Permítanme ser feliz”.

El pronunciamiento se conoció luego de que Alberto Lebbos, padre de Paulina -asesinada en febrero de 2006-, afirmara en el marco del juicio oral por el crimen y en la prensa tucumana que su “nieta Victoria está cooptada por una secta feminista que le lavó el cerebro”.

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En su publicación, Nieva buscó rechazar esas expresiones y remarcar su autonomía personal, al tiempo que solicitó a los medios evitar la difusión de contenidos que, según sostuvo, afectan su integridad.

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