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Horóscopo: se retira Mercurio retrógrado y llegan cambios para todos los signos

La "vuelta" de Mercurio a su ritmo normal acarreará algunos progresos para los signos y permitirá el esclarecimiento de situaciones que generaban confusión.

Horóscopo: se retira Mercurio retrógrado y llegan cambios para todos los signos Foto: eldocetv
Hace 1 Hs

La retrogradación de Mercurio acaba de terminar. El planeta que condiciona la comunicación con las demás personas traerá cambios sorprendentes que, en muchos casos favorecerán pero, en otros, no serán la mejor influencia. Si Mercurio retrógrado te había traído algunos problemas, la astrología anuncia que el evento más temido de todos llegó su fin y cumplió su ciclo hasta nuevo aviso.

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Aunque Mercurio retrógrado tiene una gran fama entre quienes más siguen los designios de la astrología, en realidad se trata de una ilusión óptica y no de una regresión del planeta rojo. Al tener un tiempo de traslación diferente al de la Tierra, por momentos nuestro planeta avanza dejando atrás a Mercurio, generando la sensación de que está regresando sobre sus propios pasos.

Según la revista Cosmopolitan de lifestyle, Mercurio retrógrado está relacionado a los malentendidos, los fallos tecnológicos y los retrasos en la comunicación. En un año, puede haber tres o cuatro episodios de estos. Se trata de un momento en que es ideal evitar grandes decisiones y hacer una introspección profunda para poder cerrar ciclos.

Fin de Mercurio retrógrado en signos de fuego

Aries

Se terminará la sensación de cansancio mental. Es momento de dejar de pensar y ser introspectivos. Actuá en proyectos que estaban pausados.

Leo

El alivio llega a tus finanzas y a los aspectos emocionales compartidos. Se resolverán las tensiones por deudas o desacuerdos. Volverán la disciplina y el orden.

Sagitario

Las fallas de comunicación con la familia y los problemas de vivienda empiezan a solucionarse. Experimentarás un alivio que te dará una visión a futuro.

Fin de Mercurio retrógrado en signos de tierra

Tauro

La organización dejará de ser un problema para vos y volverás a tener claridad para implementar cambios importantes y retomar tu rutina con una estrategia sólida.

Virgo

Llega un gran alivio a tus relaciones personales y te demandarán menos porque podrás poner límites claros. Pero lo esencial será dar prioridad a tu economía.

Capricornio

No más dudas sobre temas del hogar. La armonía regresará luego de tantos problemas comunicacionales. Tendrás seguridad para tomar decisiones inmobiliarias que afecten a la familia.

Fin de Mercurio retrógrado en signos de aire

Géminis

La niebla mental desaparecerá porque Mercurio es tu planeta regente. Tus planes profesionales y sociales deberán encausarse nuevamente para resolver los malentendidos.

Libra

La madurez imperará en tus vínculos cercanos. Es un buen período para cerrar ciclos sentimentales y establecer nuevas formas de comunicarte con tu pareja o socios.

Acuario

Recuperarás la seguridad sobre tus finanzas personales. Tendrás la capacidad y claridad necesarias para saber qué inversiones y compras hacer.

Fin de Mercurio retrógrado en signos de agua

Cáncer

Desaparecerán las dudas sobre tu futuro laboral y académico y tendrás claridad sobre tus metas a largo plazo por la apertura de nuevas perspectivas y oportunidades.

Escorpio

No más replanteos intensos sobre tus relaciones y vínculos cercanos. Serás guiado por tu instinto para comunicarte o enviar el mensaje que venías posponiendo.

Piscis

Será el signo que más sienta el cambio y la confusión desaparecerá poco a poco. Es momento de expresarte con libertad y redireccionar tu vida personal.

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