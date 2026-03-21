Horóscopo: se retira Mercurio retrógrado y llegan cambios para todos los signos

Aunque Mercurio retrógrado tiene una gran fama entre quienes más siguen los designios de la astrología, en realidad se trata de una ilusión óptica y no de una regresión del planeta rojo. Al tener un tiempo de traslación diferente al de la Tierra, por momentos nuestro planeta avanza dejando atrás a Mercurio, generando la sensación de que está regresando sobre sus propios pasos.