Comenzó el primer Mercurio retrógrado del año: ¿cuáles son los signos más afectados?

Con Mercurio retrogradando en su propio signo, el impacto es directo. Se abre un período de redefinición personal: imagen, decisiones y formas de comunicación pueden entrar en revisión. La sensibilidad se intensifica y la intuición se vuelve guía. No es tiempo de forzar situaciones, sino de escuchar con honestidad qué versión propia necesita actualizarse.