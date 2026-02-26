Comenzó el primer Mercurio retrógrado del año: ¿cuáles son los signos más afectados?
Del 26 de febrero al 20 de marzo, Mercurio retrograda en Piscis y marca un período de revisión emocional, introspección y posibles malentendidos. Cuáles son los signos que sentirán con más fuerza este tránsito y cómo aprovechar la energía a favor.
Del 26 de febrero al 20 de marzo, Mercurio inicia su primer movimiento retrógrado del año en el signo de Piscis. Aunque la palabra “retrógrado” suele generar alarma, en astrología este tránsito representa una pausa necesaria: un período de revisión, introspección y cierre de ciclos antes de avanzar.
Durante tres semanas, el planeta asociado a la comunicación, los contratos y la mente racional transita por el signo más sensible y espiritual del zodíaco. Piscis simboliza intuición, empatía, arte y mundo emocional. Cuando Mercurio retrograda allí, la lógica pierde protagonismo y emergen las sensaciones, los recuerdos y los asuntos inconclusos.
Un tiempo de revisión y sensibilidad
Este tránsito puede traer demoras, mensajes confusos o malentendidos. La sensación de “neblina” mental es frecuente: nada parece estar del todo definido. Sin embargo, lejos de tratarse de un caos inevitable, el período funciona como una pausa estratégica antes de un abril que exigirá decisiones más firmes.
Es un momento propicio para retomar proyectos creativos, volver a la meditación, escribir o simplemente permitir que las emociones afloren sin la presión de resolver todo de inmediato. Si reaparecen personas del pasado o conflictos que creíamos superados, la invitación es revisar con mayor empatía y profundidad.
Fechas clave del tránsito
11 de febrero: inicia la sombra pre-retrógrada a 8° de Piscis.
26 de febrero: Mercurio se estaciona y comienza a retrogradar a 22° de Piscis.
3 de marzo: conjunción con el Eclipse de Luna llena a 12° de Virgo.
7 de marzo: conjunción entre Mercurio y el Sol, punto de mayor claridad del proceso.
20 de marzo: Mercurio retoma movimiento directo a 8° de Piscis.
9 de abril: finaliza la sombra post retrógrada a 22° de Piscis.
Los 4 signos más afectados
Piscis
Con Mercurio retrogradando en su propio signo, el impacto es directo. Se abre un período de redefinición personal: imagen, decisiones y formas de comunicación pueden entrar en revisión. La sensibilidad se intensifica y la intuición se vuelve guía. No es tiempo de forzar situaciones, sino de escuchar con honestidad qué versión propia necesita actualizarse.
Géminis
Regido por Mercurio, este signo puede sentir la retrogradación en el plano profesional. Procesos que parecían avanzar pueden frenarse. La pausa invita a realinear objetivos y a revisar la dirección laboral antes de asumir compromisos definitivos.
Virgo
El tránsito activa el eje de los vínculos. Relaciones de pareja, sociedades y amistades íntimas atraviesan un período de análisis. El Eclipse de Luna llena del 3 de marzo profundiza el proceso, obligando a replantear dinámicas y conversaciones pendientes.
Sagitario
La retrogradación impacta en el hogar y la familia. Pueden reaparecer recuerdos o temas domésticos que requieren atención. Es un tiempo de ordenar la base emocional para luego proyectarse con mayor seguridad hacia el futuro.
Cómo afecta al resto de los signos
Aries: revisión interna, necesidad de introspección y descanso mental.
Tauro: reaparecen amistades o proyectos grupales; momento de redefinir metas.
Cáncer: ajustes en estudios, viajes y creencias personales.
Leo: conversaciones sobre dinero compartido e intimidad.
Libra: reorganización de rutinas y hábitos laborales.
Escorpio: retorno de romances o impulso creativo renovado.
Capricornio: posibles malentendidos en comunicaciones y trámites.
Acuario: revisión económica y replanteo de autoestima y valor personal.
Más que un obstáculo, este primer Mercurio retrógrado del año propone un ejercicio de conciencia. En lugar de resistir la pausa, la clave será utilizarla para ajustar, sanar y prepararse para la etapa de mayor acción que llegará en las semanas siguientes.