Los robots y la Inteligencia Artificial (IA) tienen los días de libertad contados en la Unión Europea

Si la Ley de IA de la Unión Europea (EU AI Act), estuviera vigente en todo el mundo, los episodios que se registraron en Estados Unidos y China, deberían ser sancionados de alguna forma. La aplicación real de la EU AI Act -la aplicación de multas- comenzará en agosto. Lo que hicieron los estados miembros del organismo es la primera ley integral en el mundo. No regula la tecnología en sí, sino el riesgo de lo que esa tecnología hace.