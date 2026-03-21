Jubilados deben realizar un máximo esfuerzo para vivir con la mínima

El 23% de ese grupo (unas 43.000 personas) ya cuenta con algún beneficio de la Anses: el 15% accedió a una jubilación anticipada (cuyo 12% con aportes completos y el 3% mediante moratorias), mientras que el 8% restante percibe una Pensión No Contributiva (PNC), destinada a quienes no reúnen los requisitos contributivos por invalidez o vejez. Sin embargo, el dato más significativo es que el 69% del total (132.113 personas) es decir 7 de cada 10 varones, llega a los 64 años sin ningún beneficio previsional. De éstos, el 61% (116.051 personas) tiene la mayoría de sus aportes registrados en el SIPA, lo que indica que son trabajadores activos (empleados en relación de dependencia o autónomos) que aguardan cumplir la edad legal para iniciar su trámite jubilatorio. El 8% restante tiene aportes en sistemas provinciales o fondos profesionales ajenos a la Anses.