¿A cuánto ascenderá la jubilación mínima con el aumento del 2,8%?

Tras la confirmación del reajuste del 2,8%, en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la jubilación mínima pasará de $ 349.299 a $ 359.079 en febrero. A este importe se le sumará el bono extraordinario de $ 70.000, un refuerzo que el gobierno nacional decidió mantener congelado, de acuerdo con lo anunciado por la ANses.
De esta manera, el ingreso total de bolsillo para quienes perciben el haber mínimo será de $ 429.079. Por su parte, los jubilados que perciben el haber máximo también tendrán un incremento en sus cuentas: para este grupo, que no cuenta con el refuerzo, el tope de la escala previsional ascenderá de $ 2.350.453 a $ 2.416.265.
Para quienes perciban un haber superior al mínimo, pero por debajo del nuevo tope con refuerzo, recibirán un refuerzo plus proporcional hasta alcanzar los $ 429.079. Esta medida busca garantizar un piso de ingresos común para todos los beneficiarios de este segmento.