¿A cuánto ascenderá la jubilación mínima con el aumento del 2,8%?

De esta manera, el ingreso total de bolsillo para quienes perciben el haber mínimo será de $ 429.079. Por su parte, los jubilados que perciben el haber máximo también tendrán un incremento en sus cuentas: para este grupo, que no cuenta con el refuerzo, el tope de la escala previsional ascenderá de $ 2.350.453 a $ 2.416.265.