Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿A cuánto ascenderá la jubilación mínima con el aumento del 2,8%?

A este importe se le sumará el bono extraordinario de $ 70.000, un refuerzo que el gobierno nacional decidió mantener congelado, de acuerdo con lo anunciado por la ANses.

Jubilaciones Jubilaciones Foto: Anses
Hace 3 Hs

Tras la confirmación del reajuste del 2,8%, en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la jubilación mínima pasará de $ 349.299 a $ 359.079 en febrero. A este importe se le sumará el bono extraordinario de $ 70.000, un refuerzo que el gobierno nacional decidió mantener congelado, de acuerdo con lo anunciado por la ANses.

De esta manera, el ingreso total de bolsillo para quienes perciben el haber mínimo será de $ 429.079. Por su parte, los jubilados que perciben el haber máximo también tendrán un incremento en sus cuentas: para este grupo, que no cuenta con el refuerzo, el tope de la escala previsional ascenderá de $ 2.350.453 a $ 2.416.265.

Para quienes perciban un haber superior al mínimo, pero por debajo del nuevo tope con refuerzo, recibirán un refuerzo plus proporcional hasta alcanzar los $ 429.079. Esta medida busca garantizar un piso de ingresos común para todos los beneficiarios de este segmento.


Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Contadores piden precisiones sobre el régimen de inocencia fiscal

Contadores piden precisiones sobre el régimen de inocencia fiscal

La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

El Gobierno dio de baja a otras 24 prepagas y avanza en la depuración del sistema de salud

El Gobierno dio de baja a otras 24 prepagas y avanza en la depuración del sistema de salud

Flybondi sumó cuatro nuevos aviones y aseguró que sus servicios se están regularizando

Flybondi sumó cuatro nuevos aviones y aseguró que sus servicios se están regularizando

El oro seguirá siendo un refugio para inversores

El oro seguirá siendo un refugio para inversores

Lo más popular
Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
1

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Honremos a Alberdi, pero sin desmerecer a Matienzo
2

Honremos a Alberdi, pero sin desmerecer a Matienzo

3

La oportunidad estratégica de producir conocimiento

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de Titanes en el ring
4

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

5

Cartas de lectores: mi reconocimiento al doctor Vogelfang

6

Cartas de lectores: vergüenza de ser tucumano

Más Noticias
Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Una conversación extraña: denuncian presunta injerencia de EE.UU. en el juicio a Marine Le Pen

"Una conversación extraña": denuncian presunta injerencia de EE.UU. en el juicio a Marine Le Pen

Donald Trump, en Davos: un discurso explosivo y nuevas amenazas

Donald Trump, en Davos: un discurso explosivo y nuevas amenazas

La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

Rompé la rutina: acrobacia, animé y murga uruguaya para aprender gratis hoy

Rompé la rutina: acrobacia, animé y murga uruguaya para aprender gratis hoy

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de Titanes en el ring

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

Comentarios