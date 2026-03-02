Cuánto cobrarán los jubilados de Anses en marzo con el último aumento

Como cada mes, las jubilaciones y pensiones otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán una actualización en marzo. La fórmula de movilidad prevé un aumento que va en consonancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anunciado por el Indec. Pero la Anses toma el valor con dos meses de rezago, por lo que en marzo habrá un aumento correspondiente al incremento del IPC de enero.
En el primer mes del año, el Indec informó un crecimiento del 2,9% en los costos de la canasta básica de alimentos. Esta inflación se verá reflejada en el próximo depósito de jubilaciones y pensiones. Además, los titulares de los beneficios recibirán una vez más el bono no remunerativo de $70.000.
En febrero, la jubilación mínima fue de $359.254,34. Si a esta cifra se le suma la inflación de enero, dará como resultado el monto a cobrar en marzo. Así, el pago del tercer mes del año quedará en $369.600,86. A este monto neto se sumarán los $70.000 del bono, dando un total de $439.600,86.
Calendario de pago de jubilaciones y pensiones de marzo
Jubilaciones y pensiones mínimas
- DNI terminados en 0: cobrarán el lunes 9 de marzo
- DNI terminados en 1: cobrarán el martes 10 de marzo
- DNI terminados en 2: cobrarán el miércoles 11 de marzo
- DNI terminados en 3: cobrarán el jueves 12 de marzo
- DNI terminados en 4: cobrarán el viernes 13 de marzo
- DNI terminados en 5: cobrarán el lunes 16 de marzo
- DNI terminados en 6: cobrarán el martes 17 de marzo
- DNI terminados en 7: cobrarán el miércoles 18 de marzo
- DNI terminados en 8: cobrarán el jueves 19 de marzo
- DNI terminados en 9: cobrarán el viernes 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen el mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: cobrarán el viernes 20 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: cobrarán el miércoles 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: cobrarán el jueves 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: cobrarán el viernes 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: cobrarán el lunes 30 de marzo