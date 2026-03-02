Cuánto cobrarán los jubilados de Anses en marzo con el último aumento

Como cada mes, las jubilaciones y pensiones otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán una actualización en marzo. La fórmula de movilidad prevé un aumento que va en consonancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anunciado por el Indec. Pero la Anses toma el valor con dos meses de rezago, por lo que en marzo habrá un aumento correspondiente al incremento del IPC de enero.