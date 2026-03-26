De Tucumán al mundo: crean software empresarial complejo hasta 70 veces más rápido con inteligencia artificial

Una empresa tucumana está redefiniendo la forma en que se desarrolla software para empresas. Con un enfoque basado en inteligencia artificial, lograron multiplicar hasta 70 veces la velocidad de desarrollo de proyectos empresariales complejos, cambiando por completo las reglas del juego en la industria tecnológica.
Se trata de Xetro, una software factory nacida en Tucumán que hoy trabaja con clientes en distintos países y apunta a escalar su modelo a toda Latinoamérica.
El problema que nadie estaba resolviendo
Durante años, las empresas se enfrentaron a un mismo cuello de botella: los proyectos tecnológicos —especialmente los de mayor complejidad— tardaban meses o incluso años en desarrollarse, con costos altos y resultados inciertos.
“El problema no era la tecnología, era la forma en que se construía software”, explica Maximiliano Bravo, responsable de estrategia comercial de la compañía.
Sistemas con múltiples integraciones, automatización de procesos, inteligencia comercial o plataformas a medida requerían grandes equipos, largos plazos y una coordinación difícil de escalar.
El cambio: ingenieros de producto + una granja de desarrolladores IA en la nube
Xetro propone un cambio estructural en el desarrollo tecnológico: combinar ingenieros de producto enfocados en negocio con una granja de desarrolladores de inteligencia artificial en la nube.
Este sistema funciona como una fábrica digital capaz de procesar requerimientos complejos en paralelo, donde múltiples agentes de IA diseñan, desarrollan, testean y optimizan soluciones en simultáneo.
Pero la clave está en quién dirige ese sistema.
“Los ingenieros de Xetro interpretan el negocio, definen la estrategia y orquestan esta granja de desarrollo para que cada solución tenga impacto real”, explica María José Salomón, CEO de Xetro.
El resultado:
• Proyectos complejos que antes tardaban meses ahora se desarrollan en semanas
• Reducción de hasta un 70% en tiempos de ejecución
• Capacidad de trabajar múltiples módulos e integraciones en paralelo
• Mayor alineación entre tecnología y objetivos comerciales
“No estamos reemplazando equipos, estamos multiplicando su capacidad. Un ingeniero de producto puede dirigir decenas de desarrolladores de IA al mismo tiempo”, agrega Salomón.
Ingeniería de producto: el verdadero diferencial
A diferencia del modelo tradicional —centrado en programar— Xetro pone el foco en la ingeniería de producto, una disciplina orientada a resultados de negocio.
Esto implica entender:
• Cómo vende la empresa
• Dónde pierde dinero
• Cómo optimizar su operación
• Qué impacto concreto debe tener la tecnología
“Las empresas no necesitan más software, necesitan resultados. Por eso nosotros diseñamos soluciones que impactan directamente en ventas, costos y eficiencia”, señala Bravo.
La tecnología, en este modelo, es un medio para generar crecimiento medible.
Los tres tipos de empresas que hoy buscan este modelo
El enfoque de Xetro no es para cualquier proyecto. Está diseñado para empresas que enfrentan problemas complejos y de alto impacto.
Hoy, los principales nichos que demandan este tipo de soluciones son:
1. Empresas con operación compleja
Organizaciones que manejan múltiples procesos, equipos o sucursales y necesitan integrar y automatizar su operación.
Ejemplos:
• Logística y distribución
• Retail con múltiples canales
• Empresas industriales
2. Empresas que quieren escalar ventas con tecnología
Negocios que necesitan transformar su proceso comercial para vender más, mejor y con menor fricción.
Ejemplos:
• Turismo
• Salud privada
• E-commerce y retail
3. Empresas que necesitan software a medida de alta complejidad
Organizaciones que no pueden resolver sus necesidades con herramientas estándar y requieren sistemas propios.
Ejemplos:
• Plataformas con múltiples integraciones
• Sistemas internos de gestión
• Soluciones con inteligencia artificial aplicada
“No trabajamos con soluciones genéricas. Entramos cuando el problema es complejo y tiene impacto real en el negocio”, remarca Bravo.
De Tucumán al mercado internacional
Lo que comenzó como un equipo local hoy se proyecta a nivel global.
Xetro ya trabaja con clientes en distintos países y apunta a expandirse en mercados como
México, Chile y Colombia, llevando una propuesta que combina:
• Desarrollo de software complejo
• Inteligencia artificial aplicada al negocio
• Automatización de procesos comerciales
“El talento que hay en Tucumán es de nivel internacional. Nuestro objetivo es demostrar que desde acá se pueden crear soluciones competitivas a escala global”, sostiene Salomón.
Un modelo que cambia la industria
El impacto no es solo en velocidad. También redefine completamente la forma de construir software:
• Menos dependencia de grandes equipos
• Mayor foco en retorno de inversión
• Desarrollo orientado a resultados
• Integración total entre negocio y tecnología
“Antes el software era un costo. Hoy tiene que ser una inversión que impacte directamente en ventas y eficiencia. Ese es el cambio que estamos impulsando”, afirma Bravo.
El próximo paso
La empresa busca consolidarse como referente en Latinoamérica en desarrollo empresarial con inteligencia artificial, ampliando su base de clientes y fortaleciendo su equipo.
“Estamos convencidos de que este modelo va a ser el estándar en los próximos años. No es una mejora incremental, es un cambio de paradigma”, concluye Salomón.
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