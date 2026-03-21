Kid’s celebra su crecimiento, mientras espía de reojo el futuro

El salto más visible llegó de la mano de las redes sociales. Un cover que se viralizó los puso en circulación masiva y abrió puertas impensadas: desde sonar en plataformas de streaming hasta captar la atención de figuras de la industria. Ese recorrido terminó de consolidarse con la firma de un contrato con Warner Music Argentina, un paso que marcó su ingreso formal a las grandes ligas de la música nacional.