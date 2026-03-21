Kid’s celebra su crecimiento, mientras espía de reojo el futuro

La banda tucumana Kid’s volverá a subirse a un escenario local en un momento bisagra de su carrera, apenas semanas después de haber confirmado un salto que sorprendió incluso a quienes los seguían desde sus primeros ensayos.
Desde las 21 de hoy, el grupo se presentará en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), con una propuesta que busca ir más allá del formato tradicional de recital y convertirse en una verdadera experiencia.
Salto
Este show llega luego de un crecimiento vertiginoso de la banda. En apenas cinco meses, el proyecto pasó de la intimidad de una pieza a instalarse en el radar nacional, impulsado por una combinación de talento, estrategia digital y una identidad sonora difícil de encasillar.
La banda, integrada por Juan Naciff (27 años), Mateo López (19), Camilo López (21) y Lucas Daniel (24), construyó un estilo propio a partir de la mezcla de jazz, rock y raíces folclóricas, con una impronta energética que se volvió su sello.
Ese cruce de influencias no solo definió su sonido, sino también su forma de habitar los escenarios: versiones intensas, arreglos que rompen estructuras y una actitud que privilegia el riesgo por sobre la comodidad. En sus propias palabras, el grupo se define por la “agresividad, el juego y la familia”, tres conceptos que atraviesan tanto su música como su dinámica interna.
El salto más visible llegó de la mano de las redes sociales. Un cover que se viralizó los puso en circulación masiva y abrió puertas impensadas: desde sonar en plataformas de streaming hasta captar la atención de figuras de la industria. Ese recorrido terminó de consolidarse con la firma de un contrato con Warner Music Argentina, un paso que marcó su ingreso formal a las grandes ligas de la música nacional.
Sin embargo, lejos de alejarse de su origen, Kid’s decidió reforzar su vínculo con Tucumán. El recital de esta noche aparece como una especie de celebración compartida con el público que acompañó el proceso desde el inicio.
No se tratará de un show convencional: la propuesta incluye DJ en vivo, un clima festivo y la posibilidad de consumir comida y bebida durante la noche, en una lógica más cercana a una fiesta que a un concierto tradicional.
Además, habrá invitados sorpresa, un recurso que el grupo utiliza para potenciar la experiencia y generar expectativa entre sus seguidores. La idea es sostener la energía de principio a fin, con una puesta que combine música en vivo, intervención sonora y un entorno pensado para el encuentro.
La apuesta no es casual. Desde sus comienzos, la banda entendió que el crecimiento no depende solo del talento musical, sino también de leer el contexto, de anticipar movimientos y de construir comunidad. Esa lógica, que aplicaron al elegir repertorio o decidir cuándo publicar contenidos, ahora se traslada a la producción de sus propios eventos.
En paralelo, el grupo sigue expandiendo su alcance fuera de la provincia. Presentaciones en Buenos Aires y otras ciudades comenzaron a consolidar una base de público más amplia, mientras sus videos continúan circulando con fuerza en redes. Ese reconocimiento, incluso en la calle, les permitió dimensionar el impacto real de su propuesta.
Aun así, el regreso a casa tiene otro peso. Tucumán no solo es el punto de partida, sino también el lugar donde se construyó la identidad del proyecto. Volver, en este contexto, implica validar ese recorrido y proyectarlo hacia adelante.
El show de hoy en La Gesta Cultural sintetiza ese momento: una banda en ascenso, una escena local que empieza a amplificarse y una noche pensada para celebrar el presente sin perder de vista lo que viene.