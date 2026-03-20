Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Tensión y coqueteo en Gran Hermano: qué pasa entre Brian Sarmiento y la influencer tucumana Danelik

La relación entre el ex futbolista y la joven está dando de qué hablar entre los participantes del reality de Telefe.

GRAN HERMANO. Qué pasa entre Brian Sarmiento y la influencer tucumana Danelik. GRAN HERMANO. Qué pasa entre Brian Sarmiento y la influencer tucumana Danelik. FOTO/VÍAPAÍS.
Hace 39 Min

La amistad entre Brian Sarmiento y la influencer tucumana Danelik Star ya no pasa desapercibida en la casa de Gran Hermano (Telefe). En las últimas horas, Zilli, una de las participantes, presenció un intercambio subido de tono entre ambos y, lejos de esquivar la situación, decidió opinar sin rodeos.

“¿Esto en qué va a terminar? Esto termina con el dedo para arriba… Hacen un desastre afuera”, lanzó la jugadora para romper la tensión que se vivía en ese momento.

Según describió, ese vínculo -tanto dentro como fuera de la casa- podría derivar en “un escándalo total”. En ese contexto, Danelik dejó entrever que no tendría problema en avanzar con Sarmiento pese a las cámaras: “Yo sin taparme”.

Danelik, la influencer tucumana, quedó al borde de la eliminación por una broma que no le gustó a "Gran Hermano"

Danelik, la influencer tucumana, quedó al borde de la eliminación por una broma que no le gustó a Gran Hermano

Lejos de incomodarse, el ex futbolista también se mostró relajado con la situación: “Un escándalo, pero para bien”, afirmó, y agregó que un eventual encuentro íntimo dentro de la casa “ayuda a todos”. “Uno se tiene que enamorar de la persona”, sumó.

Zilli, por su parte, aportó una mirada más reflexiva: “Somos alma, no somos cuerpo solamente. O sea, hay algo más. Somos energía. Yo siempre digo, todo está bien, el límite es cuando dañás a otro. Cuando dañás a otro, no sirve para una mierda”, consignó Telefe. 

En medio de la charla, Danelik aprovechó para ir al punto y le preguntó directamente a Brian qué sentía por ella. “Desde un principio sentí como esa atracción que uno no la sabe expresar”, comenzó él.

Además, aseguró que en un primer momento ella “se estaba haciendo la linda todo el tiempo con ellos” y que tuvo que “llamarle la atención” para que “ella se fijara en él de alguna manera”.

"Busca victimizarse": el tenso cruce entre Danelik Star y Kenny Palacios en Gran Hermano

Busca victimizarse: el tenso cruce entre Danelik Star y Kenny Palacios en Gran Hermano

Zilli no dejó pasar la oportunidad y lo expuso con una situación de la primera noche de boliche dentro de la casa: “Cuando estaban todas ¿a quién le señalaste?”. Sin dudarlo, Brian apuntó a Danelik y remarcó: “Se lo dije ahí, pero se hizo la otra”.

Tras esa frase, el deportista se retiró del lugar, mientras que su pretendienta lanzó una picante definición: consideró que “tiene leche”. Antes de cerrar, Zilli les recomendó a ambos que “tengan paciencia” y que “se tomen las cosas con calma”, en una relación que promete seguir dando que hablar dentro del reality.

Temas TucumánBuenos AiresGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024
2

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”
3

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
4

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”
5

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
6

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Más Noticias
Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

Yo no envejezco, subo de nivel: el último video de Chuck Norris poco antes de su muerte

"Yo no envejezco, subo de nivel": el último video de Chuck Norris poco antes de su muerte

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

Cuántos millones se llevó Ian Lucas por ganar MasterChef Celebrity 2025

Cuántos millones se llevó Ian Lucas por ganar MasterChef Celebrity 2025

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Comentarios