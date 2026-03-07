Danelik, la influencer tucumana, quedó al borde de la eliminación por una broma que no le gustó a "Gran Hermano"

Contó que, el día anterior a la advertencia, Carmiña le había pedido que la acompañara a fumar. “Le digo si íbamos a fumar un… ya saben qué, y le digo a ella –por otra compañera– que era un coso que nos habían pasado por el confesionario”, relató Danelik, sin atreverse a repetir las palabras que había usado anteriormente. “Pero era en modo broma (...). Obviamente no lo voy a volver a hacer”, dijo prometiendo un cambio de actitud y asegurando que ella ni siquiera fumaba tabaco.