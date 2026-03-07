Secciones
Danelik, la influencer tucumana, quedó al borde de la eliminación por una broma que no le gustó a "Gran Hermano"

La tiktoker fue citada al confesionario para recibir una advertencia y debió explicar a sus compañeros lo sucedido.

Danelik, la influencer tucumana, quedó al borde de la eliminación por una broma que no le gustó a Gran Hermano Foto: Telefe
La influencer tucumana Danelik es una de las favoritas del público en “Gran Hermano”. Pero dentro de la casa, el Big Brother no distingue entre unos y otros y aplica por igual las reglas para todos. Por eso, pese a la fuerza que demostró tener el público de la tiktoker, la producción se vio obligada a hacerle una fuerte advertencia que la dejó en la mira de todos, luego de que hiciera una polémica broma.

Este viernes a la mañana la influencer fue convocada al confesionario para hablar con Gran Hermano, situación que se conoció recién en horas de la noche durante la gala transmitida en vivo. Ante el anuncio de que había un comunicado para todos los jugadores, Andrea del Boca recibió un sobre y lo leyó en voz alta para sus compañeros. Danelik terminó por disculparse y asegurar que no volvería a ocurrir.

Según ella misma contó más tarde y de acuerdo a lo anunciado en la carta, Danelik había asegurado a una de sus compañeras que en el confesionario había recibido marihuana. Aunque la broma pasó desapercibida en principio, no resultó grata a la producción, que se apresuró a desvincularse de la situación.

El comunicado de "Gran Hermano" para Danelik

Según el Big Brother, el hecho causó preocupación, por lo que citó a Danelik, quien reconoció su equivocación. “No voy a aceptar bromas de ese tipo”, sentenció el ojo que todo lo ve, a la vez que aseguró que, de repetirse algo similar, evaluará la posibilidad de pasar de una simple advertencia a una sanción. “No voy a tolerar situaciones que pongan en duda mi compromiso con la salud de cada uno de ustedes y rechazo este tipo de conductas”, anunció el Gran Hermano en el comunicado.

También invitó a la reflexión a Danelik, quien, cuando se dio cuenta de qué iba el comunicado, mostró una risa incómoda y nerviosa hasta que se serenó. El anuncio puso especial énfasis en que las medidas futuras podrían incluir la expulsión. Luego de la lectura de Del Boca, la influencer contó a sus compañeros lo que había sucedido y volvió a disculparse.

Contó que, el día anterior a la advertencia, Carmiña le había pedido que la acompañara a fumar. “Le digo si íbamos a fumar un… ya saben qué, y le digo a ella –por otra compañera– que era un coso que nos habían pasado por el confesionario”, relató Danelik, sin atreverse a repetir las palabras que había usado anteriormente. “Pero era en modo broma (...). Obviamente no lo voy a volver a hacer”, dijo prometiendo un cambio de actitud y asegurando que ella ni siquiera fumaba tabaco.

