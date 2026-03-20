Arranca el otoño y crece la incógnita: ¿seguirán las lluvias?, el dato clave que anticipa el SMN para Tucumán

Inestabilidad

Para el lunes se anticipa un leve cambio en el tiempo, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 25°C de máxima. Sin embargo, la inestabilidad no se alejará por completo. Los chaparrones regresarían el martes durante la tarde y la noche, en una jornada que tendrá una mínima de 19 grados y una máxima de 27.