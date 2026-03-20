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Arranca el otoño y crece la incógnita: ¿seguirán las lluvias?, el dato clave que anticipa el SMN para Tucumán

El inicio de la nueva estación llega con un pronóstico inestable en Tucumán. Se esperan tormentas el fin de semana y el regreso de chaparrones hacia el martes.

TUCUMÁN. LLega el otoño y hay expectativa tras un verano donde las lluvias fueron las protagonistas. TUCUMÁN. LLega el otoño y hay expectativa tras un verano donde las lluvias fueron las protagonistas.
Hace 14 Min

El verano en Tucumán estuvo marcado por las lluvias, y con la llegada del otoño este sábado, la gran pregunta es si las precipitaciones continuarán en la provincia durante los próximos días. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana comenzará con condiciones inestables.

Para el sábado se esperan tormentas durante gran parte de la jornada, con una temperatura mínima de 20°C  y una máxima de 25°C.

El domingo, en tanto, se prevén tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. Luego, las condiciones tenderían a mejorar parcialmente. La mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 27°C.

Inestabilidad

Para el lunes se anticipa un leve cambio en el tiempo, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 25°C de máxima. Sin embargo, la inestabilidad no se alejará por completo. Los chaparrones regresarían el martes durante la tarde y la noche, en una jornada que tendrá una mínima de 19 grados y una máxima de 27.

De esta manera, el otoño comenzará en Tucumán con condiciones variables, manteniendo la tendencia de un verano dominado por las lluvias.

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