El inicio del otoño se adelantará este año en el hemisferio sur

Algo similar sucede con el solsticio, que marca el inicio del verano y del invierno. A diferencia del equinoccio, este no iguala la duración del día y la noche para los dos hemisferios, sino que hace todo lo contrario: marcar el día y la noche más largos de cada hemisferio. El SHN también anunció que en 2026 el solsticio de junio –inicio del invierno– será el 21 a las 5.24, horario de la madrugada. El solsticio de diciembre –inicio del verano–, por otra parte, será el 21 a las 17.50.