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El inicio del otoño se adelantará este año en el hemisferio sur

El otoño tampoco empezó el 21 de marzo el año pasado, sino que se atrasó un día y medio.

El inicio del otoño se adelantará este año en el hemisferio sur Foto: Aldeacobá
Hace 1 Hs

Las creencias y convenciones sociales pactaron el 21 de marzo como el inicio oficial del otoño y el 21 de septiembre como el inicio oficial de la primavera en el hemisferio sur. Sin embargo, el fin del verano y el paso a la estación de las hojas secas están marcados por un hito natural que puede darse antes o después de esta fecha, pero que tiene una hora exacta.

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Se trata del equinoccio y está directamente relacionado con la posición del Sol. La palabra proviene del latín aequinoctium y significa “noche igual”. Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), ni el equinoccio de otoño ni el de primavera se darán un 21 en 2026. El de marzo, por ejemplo, está anunciado para el viernes 20 y tendrá lugar exactamente a las 11.46.

Mientras que este horario marca el inicio del otoño, en el hemisferio norte marca el inicio de la primavera. Las noches iguales tienen que ver con una compartimentación del día. Se establece que el astro, en el horario indicado, se ubica en el punto medio. Por lo tanto, la noche y el día tienen la misma duración.

Qué es el equinoccio de otoño

Pero, ¿cuál es la posición del Sol durante el equinoccio? El fenómeno se refiere al momento en que la estrella está directamente sobre la línea del ecuador terrestre. Por ende, los días y las noches tienen aproximadamente la misma duración en todo el mundo: unas doce horas. Los equinoccios suceden entre el 19 y el 21 de marzo y entre el 21 y el 24 de septiembre, generalmente. Durante este período, ambos hemisferios terrestres reciben una iluminación solar equitativa.

Algo similar sucede con el solsticio, que marca el inicio del verano y del invierno. A diferencia del equinoccio, este no iguala la duración del día y la noche para los dos hemisferios, sino que hace todo lo contrario: marcar el día y la noche más largos de cada hemisferio. El SHN también anunció que en 2026 el solsticio de junio –inicio del invierno– será el 21 a las 5.24, horario de la madrugada. El solsticio de diciembre –inicio del verano–, por otra parte, será el 21 a las 17.50.

Calendario astronómico de marzo

Después del equinoccio de marzo, la Luna se acercará a las Pléyades, una de las agrupaciones de estrellas más brillantes y visibles desde la Tierra. La forma más fácil de ver este fenómeno será prestar atención al cielo occidental apenas caiga la luz del Sol. Hay entre 60 y 90 minutos idóneos para observarlas una vez que se dé la puesta.

Otro hecho importante que tendrá lugar durante gran parte de marzo, y no solo en una fecha específica, será el avistamiento de la Vía Láctea. Según la revista National Geographic, el centro galáctico se podrá ver aparecer en el sureste y, luego, se moverá en un arco sobre el horizonte sur antes del amanecer. Es antes de la salida del Sol cuando se deberá prestar atención al cielo para ver la Vía Láctea en su máximo esplendor.

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