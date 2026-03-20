Qué hacer en la Capital este fin de semana XXL: ferias, cine, paseos y eventos por la Memoria

- 17 a 23: Jornada por la Memoria en la Casa de la Ciudad, ubicada en Catamarca 920, organizada por organismos de derechos humanos con el apoyo del Municipio, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las actividades del domingo abarcan muestras fotográficas, un conversatorio con periodistas sobre la cobertura a los juicios de lesa humanidad, con Martín DZ, Sofía Romera, Tina Gardella y Chino Pantoja, la realización de la charla “La experiencia del Diario del Juicio como dispositivo comunicacional de memoria” y un cierre musical con Nancy Pedro y Late. Las jornadas forman parte de la preparación colectiva hacia la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, que se recordará el 24 de marzo.