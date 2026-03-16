Fin de semana XXL, día no laborable y feriado: cómo se pagarán y quiénes deberán trabajar el 23 y 24

Este fin de semana será el próximo fin de semana XXL del año: gran parte de los argentinos tendrá cuatro días para disfrutar y descansar. Pero los días libres no serán para todos, sino que algunos deberán trabajar de todos modos. El descanso extendido se formará gracias a que, al sábado y domingo, se sumarán el día no laborable del lunes 23 y el feriado del martes 24 por el Día de la Memoria.
Entre el lunes y el martes habrá una diferencia sustancial, sobre todo para aquellos que deban trabajar de todos modos. Es que, mientras que el feriado implica un pago distintivo para quienes presten servicios, no sucede lo mismo con el día no laborable, que solo se estableció para impulsar la actividad turística por parte de quienes puedan organizar su trabajo en esos días.
¿Cómo se pagan el feriado y el día no laborable?
A los feriados se les aplican las normas del descanso dominical. Por ello, si el empleador solicita a un trabajador presentarse, deberá abonar la jornada con el doble de lo habitual. Un trabajador puede elegir no trabajar un feriado. Sin embargo, hay situaciones que ameritan el normal desempeño de la jornada laboral cualquier día. De todos modos, el pago debe ser doble en caso de laborar.
Para el día no laborable, en cambio, la decisión de la empresa tiene otro peso. En estos casos, sí depende del empleador dar el día libre o no a los trabajadores. En cualquier caso, trabajar ese día no amerita un pago doble. La jornada se abona como una jornada normal. Quienes están exentos de prestar servicios son los trabajadores de reparticiones públicas, bancos, seguros, actividades afines y establecimientos educativos.
Feriados de Semana Santa
Solo 10 días después del fin de semana XXL de marzo, llegará el fin de semana XXL de abril. Con ocasión de la Semana Santa, habrá una serie de días más que algunos empleados podrán destinar al esparcimiento. A diferencia del fin de semana largo de marzo, el de abril contará con dos feriados y ningún día no laborable con fines turísticos. El jueves 2 será feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; el viernes 3, por festividad religiosa, será Viernes Santo.
En mayo habrá dos fines de semana de tres días. El primero, del 1 al 3, que incluirá al Día del Trabajador y será de viernes a domingo. El segundo, del 23 al 25, por el Día de la Revolución de Mayo, que será de sábado a lunes.