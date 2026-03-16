Fin de semana XXL, día no laborable y feriado: cómo se pagarán y quiénes deberán trabajar el 23 y 24

Feriados de Semana Santa

Solo 10 días después del fin de semana XXL de marzo, llegará el fin de semana XXL de abril. Con ocasión de la Semana Santa, habrá una serie de días más que algunos empleados podrán destinar al esparcimiento. A diferencia del fin de semana largo de marzo, el de abril contará con dos feriados y ningún día no laborable con fines turísticos. El jueves 2 será feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; el viernes 3, por festividad religiosa, será Viernes Santo.