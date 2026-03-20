Fin de semana largo: así funcionarán los servicios municipales en San Miguel de Tucumán

- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina. A partir del miércoles 25 volverá a abrir de 8 a 18, para continuar con la entrega gratuita de la tarjeta del programa SUBEM para estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario que viven en San Miguel de Tucumán y asisten a establecimientos públicos en la capital.