Fin de semana largo: así funcionarán los servicios municipales en San Miguel de Tucumán

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo funcionarán los servicios durante el fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
- Ómnibus: circularán con la frecuencia de días domingos.
- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 y 15 a 18.
- Recolección de Residuos: el lunes 23 el servicio se cumplirá con normalidad. El martes 24 no habrá recolección de residuos.
- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): el lunes 23 de marzo atenderá de manera normal, de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30, y el martes 24 no abrirá sus puertas.
- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina. A partir del miércoles 25 volverá a abrir de 8 a 18, para continuar con la entrega gratuita de la tarjeta del programa SUBEM para estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario que viven en San Miguel de Tucumán y asisten a establecimientos públicos en la capital.