Más problemas para el frigorífico ArreBeef: tras suspender 400 operarios, ahora China bloquea sus exportaciones

El frigorífico ArreBeef sumó un nuevo traspié que profundiza la situación crítica que viene atravesando el sector desde hace unos meses. A la reciente suspensión de unos 400 operarios por la caída de la actividad en su planta de Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo, se le agregó ahora una novedad de alto impacto: fue sancionado por China por razones sanitarias y no podrá seguir exportando a ese país hasta nuevo aviso.