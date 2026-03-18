Fácil y sano: tres recetas de postres que pueden hacerse sin harina aunque no parezca

Las harinas ultra refinadas: alimentos que es mejor evitar

Los carbohidratos son la fuente principal de energía del ser humano, ya que estos contienen glucosa, el potenciador fundamental de las funciones del organismo. La harina de trigo es uno de los primeros contenedores de estas moléculas de azúcar, sin embargo, al ingerirla se consumen carbohidratos en exceso y almidón, lo que aumenta la masa adiposa, es decir los tejidos grasos del organismo.Por ello, es pos de lograr la figura que deseamos así como diseñar una dieta más sana, es pertinente reducir la ingesta de este tipo de harina ultra procesada, que al industrializarse se mezcla con otros componentes no tan sanos así como se la exime de sus nutrientes, vitaminas y minerales fundamentales.