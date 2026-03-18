Fácil y sano: tres recetas de postres que pueden hacerse sin harina aunque no parezca

Galletas, panqueques, trufas y bombones. Todas opciones que parecieran no poder incluirse en una dieta baja en calorías. Sin embargo, esto no puede estar más alejado de la realidad. Para quemar grasas o vivir una vida más saludable no es necesario despedirnos de las comidas y postres que amamos y que a veces pueden resultar hasta adictivos. Existen reveses de esas recetas que pueden ayudarte a lograr la figura que deseás y sin acudir a ingredientes malfamados como lo son las harinas.
Las harinas ultra refinadas: alimentos que es mejor evitar
Los carbohidratos son la fuente principal de energía del ser humano, ya que estos contienen glucosa, el potenciador fundamental de las funciones del organismo. La harina de trigo es uno de los primeros contenedores de estas moléculas de azúcar, sin embargo, al ingerirla se consumen carbohidratos en exceso y almidón, lo que aumenta la masa adiposa, es decir los tejidos grasos del organismo.Por ello, es pos de lograr la figura que deseamos así como diseñar una dieta más sana, es pertinente reducir la ingesta de este tipo de harina ultra procesada, que al industrializarse se mezcla con otros componentes no tan sanos así como se la exime de sus nutrientes, vitaminas y minerales fundamentales.
Tres recetas fáciles rápidas y muy sanas para reducir el consumo de harinas
Para lograr el propósito de reducir el consumo de harina ultrarefinada no es necesario dejar de consumir esos alimentos tan deliciosos que muchas veces son la insignia de los contenedores de este ingrediente ultra procesado. Existen otras versiones que no tienen que catalogarse de esa manera.
Galletas de banana y coco sin un gramo de harina
Ingredientes (para 3 personas): 1 plátano; 50 gr de coco rallado; 20 gr de semillas de girasol.
Preparación: sólo necesitamos formar un puré con la pulpa del plátano por lo que siempre será recomendable que esté maduro.
Mezclamos el puré con el coco rallado y las pipas de girasol hasta formar una mezcla homogénea no demasiado sólida y con ayuda de una cuchara colocamos pequeñas cantidades de la mezcla en una placa para horno antiadherente o previamente aceitada.
Bombones con sólo dos ingredientes
Ingredientes (para 12 unidades): 100 gramos de dátiles y 80 gramos de almendras, canela si se desea para dar sabor.
Preparación: Para comenzar, debemos quitar el carozo a los dátiles y trocearlos Después debemos colocarlos junto a las almendras en una procesadora o similar y comenzar a triturar.
Remover con una cuchara y triturar unos segundos más hasta que queden partículas pequeñas y pegajosas que se acumulen entre sí, agregar la canela si se desea y mezclar, para después formar con las manos los bombones del tamaño deseado.
Se pueden pasar por cacao o coco rallado si se desea, aunque la verdad que no es necesario. Dejar enfriar en la nevera y consumir.
Panqueques sin harina para los antojos
Preparación: pelar la banana, picar y pisar muy bien con un tenedor hasta que tenga consistencia de puré. Aparte, batir los dos huevos, echarlos sobre la banana y mezclar.
Calentar una plancha o sartén a fuego medio. Echar la masa calculando que salen unos 6 - 8 panqueques de tamaño pequeño o mediano, entre 7 y 10 cm de diámetro. Es preferible no cocinar demasiadas al mismo tiempo.
Mantener en la plancha entre 2-4 minutos, o hasta que los bordes se puedan despegar fácilmente. Dar vuelta los panqueques y una vez estén bien cocidos, retirarlos. Luego podés agregar fruta fresca, miel, coco rallado o ¡lo que desees!