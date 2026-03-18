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Cómo preparar huevos rellenos ideales para antes o después de entrenar

Fácil de hacer y con ingredientes económicos, este plato mexicano suma seguidores en nuestro país.

Cómo preparar huevos rellenos, la receta saludable ideal para un día de entrenamiento Cómo preparar huevos rellenos, la receta saludable ideal para un día de entrenamiento
Hace 1 Hs

Los huevos rellenos son una receta saludable típica de México que traspasa las fronteras y cada vez suma más degustadores en la Argentina. Fáciles de hacer, con ingredientes a precios accesibles y para compartir como entrada o principal, este plato es uno de los más elegidos por aquellos que realizan dietas y buscan conocer nuevos sabores.

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Para los huevos rellenos hay infinidad de preparaciones diferentes, con texturas y sabores únicos. En esta oportunidad, te vamos a enseñar a hacer los clásicos en cuatro pasos y con cuatro ingredientes. Este plato es muy nutritivo y es un aperitivo fresco ideal para comer antes o después de una rutina de ejercicios.

Ingredientes de los huevos rellenos

- Seis huevos cocidos

- Tres cucharadas de mayonesa

- Una cucharadita de mostaza

- Sal y pimienta, a gusto

- Perejil fresco picado (opcional)

Paso a paso, cómo hacer huevos rellenos

- Primero, pelá los huevos cocidos y cortalos por la mitad longitudinalmente. Retirá las yemas y colocalas en un tazón.

- Luego, triturá las yemas con un tenedor y agregá la mayonesa, la mostaza, la sal y la pimienta. Mezclá hasta obtener una pasta suave.

- A continuación, con la ayuda de una cuchara, rellená cada mitad del huevo con la mezcla preparada. Podés usar una manga pastelera para darle un toque más decorativo.

- Finalmente, colocá los huevos rellenos en un plato y decoralos con perejil fresco picado para darle más sabor y color.

¡Listo! Así de fácil y rápido es preparar huevos rellenos de mostaza y perejil, el bocadito ideal para comer en cualquier momento del día.

Huevos rellenos, la receta ideal para un día de entrenamiento. Huevos rellenos, la receta ideal para un día de entrenamiento.

Tips extra para hacer los mejores huevos rellenos

- Podés experimentar con ingredientes diferentes como palta, cebolla de verdeo o jamón.

- Le podés dar otra textura al relleno con trozos pequeños de pepinillos, apio o ajo.

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