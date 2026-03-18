Cómo preparar huevos rellenos ideales para antes o después de entrenar

Los huevos rellenos son una receta saludable típica de México que traspasa las fronteras y cada vez suma más degustadores en la Argentina. Fáciles de hacer, con ingredientes a precios accesibles y para compartir como entrada o principal, este plato es uno de los más elegidos por aquellos que realizan dietas y buscan conocer nuevos sabores.
Para los huevos rellenos hay infinidad de preparaciones diferentes, con texturas y sabores únicos. En esta oportunidad, te vamos a enseñar a hacer los clásicos en cuatro pasos y con cuatro ingredientes. Este plato es muy nutritivo y es un aperitivo fresco ideal para comer antes o después de una rutina de ejercicios.
Ingredientes de los huevos rellenos
- Seis huevos cocidos
- Tres cucharadas de mayonesa
- Una cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta, a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Paso a paso, cómo hacer huevos rellenos
- Primero, pelá los huevos cocidos y cortalos por la mitad longitudinalmente. Retirá las yemas y colocalas en un tazón.
- Luego, triturá las yemas con un tenedor y agregá la mayonesa, la mostaza, la sal y la pimienta. Mezclá hasta obtener una pasta suave.
- A continuación, con la ayuda de una cuchara, rellená cada mitad del huevo con la mezcla preparada. Podés usar una manga pastelera para darle un toque más decorativo.
- Finalmente, colocá los huevos rellenos en un plato y decoralos con perejil fresco picado para darle más sabor y color.
¡Listo! Así de fácil y rápido es preparar huevos rellenos de mostaza y perejil, el bocadito ideal para comer en cualquier momento del día.
Tips extra para hacer los mejores huevos rellenos
- Podés experimentar con ingredientes diferentes como palta, cebolla de verdeo o jamón.
- Le podés dar otra textura al relleno con trozos pequeños de pepinillos, apio o ajo.