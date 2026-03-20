Cronograma de pagos: cuándo cobran el sueldo de marzo los estatales tucumanos

La Tesorería de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de marzo para los trabajadores de la administración pública tucumana. Según el esquema oficial, los depósitos se realizarán de forma escalonada de la siguiente manera:
Sábado 28 de marzo
- Siprosa, Instituto de la Vivienda, IPAC e Ersept.
Martes 31 de marzo
- Administración Central, Seguridad (Policía e Institutos Penales), Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal, Poder Legislativo, Vialidad (DPV), Poder Judicial (Capital e interior), Ministerio Público Fiscal y Pupilar.
Miércoles 1 de abril
- Comunas rurales, municipios del interior, Recursos Hídricos, Ente de Turismo, Ente Cultural, Ipacym, Sepapys, IDEP, Ente de Infraestructura, Instituto del Azúcar y Teatro Mercedes Sosa.