El Gobierno acordó con el Frente de Gremios Estatales un aumento salarial del 11%

Una primera parte de la suba (8,43%) se pagará por planilla adicional antes del 25 de marzo, y el resto impactará con el sueldo de ese mes.

Anuncio del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

El Gobierno acordó este jueves un nuevo aumento salarial para los trabajadores estatales. El entendimiento se formalizó en Casa de Gobierno durante una reunión encabezada por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo (PE), Miguel Acevedo, junto a representantes del Frente de Gremios Estatales, Municipales y Comunales.

Tras una serie de encuentros de negociación entre funcionarios y dirigentes sindicales, las partes sellaron un acuerdo que contempla un incremento del 11% en los salarios de los trabajadores, en un contexto económico nacional complejo y con el objetivo de sostener el empleo público en la provincia.

Participaron de la firma el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, entre otros funcionarios. En representación de los trabajadores estuvieron los secretarios generales Enzo Alarcón, Alfredo Giménez y Vicente Ruiz.

“Nos estamos escuchando con el Frente de Gremios. El gobernador Osvaldo Jaldo se preocupó por el panorama complicado en el que estamos, pero no podemos dejar de acompañar la inflación. La Provincia forma parte de un contexto nacional y dentro de ese contexto debemos tomar decisiones”, dijo el vicegobernador.

Acevedo también remarcó que "damos el incremento que podemos hoy". "Más adelante, ojalá, lo podamos mantener y mejorar”, agregó.

Asimismo, subrayó la importancia de garantizar estabilidad laboral en el actual escenario económico. “No se trata solo de pagar los sueldos, sino de mantener las fuentes de trabajo. Tucumán tiene que seguir adelante y la sacamos adelante entre todos, con todos los trabajadores adentro. Sabemos que el incremento no es suficiente, pero dimos todo con la responsabilidad de poder cumplir. A los trabajadores les decimos que cuenten con nosotros, porque nosotros contamos con ustedes”, expresó.

El acuerdo salarial

Por parte de los trabajadores, el gremialista Enzo Alarcón valoró los cambios introducidos en la propuesta inicial del Gobierno y destacó que el acta final incorporó planteos presentados por los gremios.

“Hemos firmado este acuerdo porque se han modificado situaciones que hemos planteado cuando recibimos la oferta salarial, y eso está plasmado en el acta. Entonces, es muy positivo que el Gobierno de la provincia vaya a reclamar los fondos que le debe la Nación a la provincia, por eso hemos suscrito con el vicegobernador este acuerdo”, expresó, con referencia a la relación de la Provincia con la Nación.

El dirigente detalló que el entendimiento incluyó avances en la situación laboral de distintos sectores de la administración pública. “Hay puntos importantes; hay compañeros que vienen esperando (el pase a) la planta permanente, y eso está redactándose en los decretos. Sobre todo, hay muchos trabajadores que hace tiempo se mantienen en la categoría 15 y ahora van a pasar a la 18. Y sobre la situación de aquellos que están a 10 años, que van a tener una promoción de una categoría más hasta la categoría 21”, indicó.

Alarcón además precisó la modalidad de aplicación del incremento salarial. “El aumento se va a plasmar en un 8,43% antes del 25 de marzo y luego el incremento total del 11% se lo va ver reflejado en la boleta de marzo, cuando se cobre en abril”, detalló.

