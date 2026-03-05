El Gobierno acordó con el Frente de Gremios Estatales un aumento salarial del 11%

El dirigente detalló que el entendimiento incluyó avances en la situación laboral de distintos sectores de la administración pública. “Hay puntos importantes; hay compañeros que vienen esperando (el pase a) la planta permanente, y eso está redactándose en los decretos. Sobre todo, hay muchos trabajadores que hace tiempo se mantienen en la categoría 15 y ahora van a pasar a la 18. Y sobre la situación de aquellos que están a 10 años, que van a tener una promoción de una categoría más hasta la categoría 21”, indicó.