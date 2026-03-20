SADRA pidió que Lobo Medina no dirija Banfield-Tigre tras la difusión de chats comprometedores

El Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) solicitó formalmente a la AFA el reemplazo de Luis Lobo Medina como árbitro del partido entre Banfield y Tigre, programado para esta noche a las 21 por el torneo Apertura. El pedido fue elevado mediante una nota dirigida al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, en la que se argumentan “motivos obvios” a partir de la reciente difusión de supuestos chats que comprometen al referí.