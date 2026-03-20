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SADRA pidió que Lobo Medina no dirija Banfield-Tigre tras la difusión de chats comprometedores

El sindicato de árbitros le envió una nota a Claudio Tapia solicitando el reemplazo del juez designado para esta noche; la medida se da en medio de un escándalo por presunta corrupción arbitral.

POLÉMICA. EL árbitro tucumano se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de chats que lo vincularían con Juan Pablo Beacon. POLÉMICA. EL árbitro tucumano se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de chats que lo vincularían con Juan Pablo Beacon.
Hace 1 Hs

El Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) solicitó formalmente a la AFA el reemplazo de Luis Lobo Medina como árbitro del partido entre Banfield y Tigre, programado para esta noche a las 21 por el torneo Apertura. El pedido fue elevado mediante una nota dirigida al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, en la que se argumentan “motivos obvios” a partir de la reciente difusión de supuestos chats que comprometen al referí.

La solicitud surge luego de que el canal TN diera a conocer una serie de conversaciones de WhatsApp que involucrarían a Lobo Medina, al dirigente Pablo Toviggino y al ex titular del Consejo Federal, Juan Pablo Beacon, en el marco de una investigación judicial. Los mensajes estarían vinculados al partido disputado el 12 de octubre de 2021 entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, que terminó igualado 3 a 3 y quedó bajo sospecha por decisiones arbitrales controvertidas.

OFICIAL. La carta que SADRA envió a OFICIAL. La carta que SADRA envió a

En ese encuentro, dos jugadas puntuales encendieron las alarmas: la expulsión de un jugador de Mitre en el primer tiempo y un penal sancionado en el tramo final a favor de Tigre, que derivó en el empate. A partir de los peritajes realizados sobre el teléfono de Beacon en otra causa judicial, se habrían encontrado intercambios previos y posteriores al partido que sugieren un vínculo directo con el árbitro.

“Atento a la información publicada… y teniendo en cuenta que el mismo árbitro ha sido designado para dirigir el día de la fecha el partido Banfield-Tigre, solicitamos por motivos obvios el urgente cambio de árbitro referido”, señala el documento firmado por Guillermo Marconi, secretario general de SADRA.

El contexto en el que se produce este pedido añade mayor tensión. Tigre, uno de los equipos involucrados en aquel partido bajo sospecha, será justamente uno de los protagonistas del encuentro de esta noche. Además, el club de Victoria fue uno de los beneficiados en la polémica decisión de la AFA de anular los descensos en la Asamblea del 17 de octubre de 2024.

TITULAR. Guillermo Marconi, quien firmó el documento que SADRA envió a la AFA. TITULAR. Guillermo Marconi, quien firmó el documento que SADRA envió a la AFA.

La situación tomó aún más relevancia luego de que el legislador Facundo Del Gaiso anunciara la presentación de una denuncia penal contra el árbitro, a partir del contenido de los chats difundidos. Según lo expuesto, en los mensajes se evidenciarían contactos previos al partido, encuentros pautados y referencias posteriores que sugieren conformidad con el desempeño arbitral.

Hasta el momento, la AFA no emitió una respuesta oficial sobre el pedido de SADRA ni confirmó si habrá modificaciones en la designación arbitral para el encuentro de esta noche. Mientras tanto, el foco vuelve a posarse sobre el arbitraje argentino, en un escenario atravesado por sospechas y reclamos de mayor transparencia.

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