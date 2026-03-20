Allanaron una vivienda en una causa por falsificación de recetas médicas

Según consta en la presentación, el hecho se conoció cuando la causante se presentó en una farmacia ubicada en la ciudad de Yerba Buena para adquirir un medicamento. Ante dudas sobre la claridad de algunos datos en la receta, un empleado del comercio se comunicó con la médica para verificar la información. Fue en ese momento cuando la profesional advirtió que el documento era falso.