Allanaron una vivienda en una causa por falsificación de recetas médicas

Una mujer fue imputada en el marco de una causa por falsificación de documentación de recetas médicas, hecho que salió a la luz tras la denuncia de una profesional de la salud.
La acusada es una exempleada de un centro médico, señalada por haber confeccionado presuntas recetas apócrifas utilizando el sello y la firma de una doctora que trabaja en ese lugar.
La investigación fue llevada adelante por personal de la División Delitos Telemáticos y Económico, luego de que la víctima radicara la denuncia en la Unidad Especial.
Según consta en la presentación, el hecho se conoció cuando la causante se presentó en una farmacia ubicada en la ciudad de Yerba Buena para adquirir un medicamento. Ante dudas sobre la claridad de algunos datos en la receta, un empleado del comercio se comunicó con la médica para verificar la información. Fue en ese momento cuando la profesional advirtió que el documento era falso.
A partir de la denuncia, los efectivos solicitaron a la Fiscalía especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad una orden de allanamiento. La medida se concretó este jueves por la tarde en un domicilio ubicado en calle Cariola al 1900, en Yerba Buena, de acuerdo con datos del MPF.
Durante el proceso, los investigadores procedieron al secuestro de un teléfono celular, una notebook, una tablet y una caja con medicamentos. Se secuestraron elementos que podrían estar vinculados a la causa y permitirían sostener la hipótesis de que la acusada accedió a modelos de recetarios para confeccionar la documentación fraudulenta.