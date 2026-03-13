Extienden la prisión preventiva de una joven acusada de falsificar certificados médicos

La Justicia resolvió prorrogar por tres días la prisión preventiva de una joven de 26 años acusada de falsificar certificados médicos, sellos profesionales y documentación oficial. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Fernando Blanno.
La audiencia se realizó este viernes 13 de marzo y estuvo encabezada por la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, quien solicitó la extensión de la medida de coerción de máxima intensidad mientras avanza la investigación.
El pedido fue aceptado por el juez interviniente, que resolvió mantener la detención de la imputada por tres días más, plazo durante el cual se avanzará con los trámites para la resolución del proceso.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal adelantó además que solicitará una condena de cumplimiento efectivo, en función de la gravedad de los hechos investigados.
La investigación
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, la acusada habría llevado adelante distintas maniobras destinadas a confeccionar y comercializar documentación médica falsa, utilizando sellos profesionales adulterados o fabricados de manera fraudulenta.
Uno de los hechos investigados ocurrió el 17 de febrero de 2025, cuando la imputada habría elaborado una ficha médica escolar falsa utilizando un sello apócrifo de una médica especialista.
En ese documento consignó datos de salud como peso, talla, presión arterial y vacunación completa de una menor, certificando que se encontraba apta para realizar actividades escolares, pese a que no se había realizado ningún examen médico.
En otro episodio, ocurrido el 6 de septiembre de 2025, la joven habría confeccionado un certificado médico falso en un recetario con membrete de un hospital público. Allí se consignó un diagnóstico inexistente de gastroenteritis y se indicó reposo por tres días para justificar la inasistencia laboral de una persona.
Según la fiscalía, tanto la firma como el sello utilizados en ese certificado no pertenecían a la profesional médica mencionada.
Los investigadores también determinaron que la acusada habría confeccionado numerosos sellos falsos correspondientes a profesionales de la salud, organismos estatales y dependencias públicas, que luego utilizaba para elaborar certificados médicos, fichas de aptitud física, recetas y constancias administrativas apócrifas.
Allanamiento y secuestro de elementos
En el marco de la investigación, el 22 de octubre de 2025 se realizó un allanamiento en el domicilio de la imputada en San Miguel de Tucumán.
Durante el procedimiento se secuestraron numerosos elementos vinculados con las maniobras investigadas, entre ellos:
También se hallaron herramientas y materiales utilizados para la confección de documentación falsa, lo que —según la fiscalía— evidenciaría una actividad sistemática destinada a producir certificados apócrifos para terceros.
Los próximos pasos en la causa
Tras analizar los elementos reunidos en el expediente, el Ministerio Público Fiscal consideró que existe un grado de probabilidad suficiente sobre la participación de la imputada en los hechos investigados.
Por ese motivo, durante la audiencia de este viernes se solicitó la prórroga de la prisión preventiva por tres días, medida que fue concedida mientras se avanza hacia la resolución definitiva del caso.
En ese marco, la fiscalía adelantó que pedirá una condena de cumplimiento efectivo contra la acusada.