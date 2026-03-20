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De la autocrítica al escándalo: el archivo de Luis Lobo Medina que hoy toma otra dimensión

Sus frases sobre el VAR y los errores resurgen en medio de nuevas sospechas sobre sus actuaciones.

FRONTAL. Lobo Medina había asegurado que el arbitraje argentino está entre los mejores del mundo. FRONTAL. Lobo Medina había asegurado que el arbitraje argentino está entre los mejores del mundo.
Hace 44 Min

El nombre de Luis Lobo Medina nombre aparece vinculado a un escándalo que trasciende lo futbolístico, pero no es la primera vez que el árbitro tucumano queda en el centro de la polémica.

Ya en marzo de 2024, el juez nacido en Banda del Río Salí había sido cuestionado por su actuación en el VAR durante el partido entre Barracas Central e Independiente. En aquella noche, su intervención (o, más precisamente, su falta de intervención) había generado fuertes críticas.

Lobo Medina era el encargado del VAR y fue señalado por no convocar al árbitro Pablo Dóvalo a revisar una jugada clave: una plancha de Alexis Domínguez sobre Iván Marcone, a los 19 minutos del primer tiempo. La acción generó controversia porque el delantero de Barracas, que no fue sancionado, terminó siendo determinante en el resultado.

La decisión tomó mayor repercusión por el contexto: Barracas Central es el club vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, lo que amplificó las sospechas y el debate en torno al arbitraje.

En ese momento, Lobo Medina atravesaba un crecimiento sostenido dentro del sistema arbitral argentino. Era (y sigue siendo) el único representante tucumano en la Primera División, una posición que lo colocó en un lugar de exposición permanente.

Lobo Medina, ferviente defensor del arbitraje argentino

Semanas antes de aquella polémica, el propio árbitro había reflexionado sobre su rol en el VAR en una entrevista con LA GACETA. “Tenés que ser muy preciso con las decisiones que tomás porque ves una jugada con distintos ángulos y a distintas velocidades. Veo con buenos ojos hacer carrera por ahí”, había explicado.

También había reconocido el peso de los errores en una profesión marcada por la exposición. “Siempre trato de reconocer cuando me equivoco. Una mala actuación en 90 minutos te puede dejar sin dirigir en la categoría”, sostuvo.

En esa misma línea, se definió como un árbitro autocrítico. “Me duele cuando me equivoco. Miro mucho los videos para entender mejor cada decisión”, aseguró.

Más allá de las críticas, Lobo Medina también defendía el nivel del arbitraje argentino. “Argentina tiene uno de los mejores arbitrajes del mundo. Si no tuviéramos nivel, no estaríamos en instancias decisivas de torneos internacionales”, afirmaba entonces.

Por aquel entonces, su gran objetivo estaba claro: “El sueño es ser árbitro internacional. Quiero ser el primer norteño en lograrlo”.

Un año después, con ese objetivo ya cumplido, su nombre vuelve a aparecer en el centro de la escena. Pero esta vez, el contexto es distinto: ya no se trata solo de decisiones dentro de la cancha, sino de un caso que abre interrogantes mucho más profundos sobre el arbitraje argentino.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánClub Atlético IndependienteBanda del Río SalíLuis Lobo MedinaClaudio "Chiqui" TapiaPablo DóvaloIván Marcone
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