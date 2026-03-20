De la autocrítica al escándalo: el archivo de Luis Lobo Medina que hoy toma otra dimensión

Lobo Medina era el encargado del VAR y fue señalado por no convocar al árbitro Pablo Dóvalo a revisar una jugada clave: una plancha de Alexis Domínguez sobre Iván Marcone, a los 19 minutos del primer tiempo. La acción generó controversia porque el delantero de Barracas, que no fue sancionado, terminó siendo determinante en el resultado.