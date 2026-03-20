Murió Michel Rolland, el enólogo francés que impulsó el vino argentino y dejó su huella en los Valles Calchaquíes

Atravesar las quebradas de rocas esculpidas por la erosión y castillos de arena fue una experiencia transformadora para Rolland. Al llegar a Cafayate, se encontró con un pueblo detenido en el tiempo, a los pies de la precordillera y a 1.700 metros de altura, donde los viejos toneles bordeaban el camino y las viñas crecían bajo el sistema de parral. Allí, en la casa familiar junto a la Bodega Etchart, fue recibido por una "tribu alegre" liderada por Arnaldo, Hebe, Sergio y Sofía. La calidez humana suplió la barrera del lenguaje y selló una alianza profesional que profesionalizó el vino de la región.