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El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

La mínima fue de 20 °C. El cielo permanecerá despejado hasta el mediodía. El pronóstico para el fin de semana.

CALUROSO. La semana terminará con una temperatura máxima de 29 °C. CALUROSO. La semana terminará con una temperatura máxima de 29 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 33 Min

La semana terminará en Tucumán con una jornada calurosa pero que no escapará a las lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. El cielo se nublará después del mediodía y se espera que la máxima llegue hasta los 29 °C mientras que la térmica sería de 34 °C.

El viernes comenzó con el cielo completamente despejado, con una humedad cercana el 80% y con una temperatura mínima de 20 °C. La visibilidad fue de alrededor de 10 kilómetros y los vientos soplaron suaves desde el norte. 

La temperatura continuará subiendo por la mañana y lo mismo sucederá con la nubosidad, que sería cercana al 50% hacia el mediodía, mientras que la térmica ya superaría los 30 °C. La humedad rozará el 70% y los vientos rotarán hacia el noreste. 

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la nubosidad seguirá avanzando durante la siesta y no se descartan los primeros chaparrones. La temperatura llegará a los 29 °C previstos como máxima mientras que la humedad se mantendrá en un 70%. 

Las tormentas dispersas cesarían entrada la noche mientras que la temperatura se contraería hasta los 25 °C, pero la térmica seguiría por encima de los 28 °C. La nubosidad será de alrededor del 40% y la humedad del 80%. 

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN para el fin de semana permite sostener que el sábado estará marcado por la nubosidad y las lluvias leves, pero persistentes, que se extenderán durante toda la jornada. La temperatura mínima sería de 20 °C y la máxima de 25 °C. 

Para el domingo se anuncia cielo cubierto, una temperatura mínima que podría llegar a los 18 °C y una máxima de apenas 25 °C. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas, sobre todo en el sudoeste de la provincia. 

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