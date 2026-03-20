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Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Catalán criticó nuevamente el gasto provincial y dijo que el poder político debe quitar el pie de la cabeza de quienes producen.

¿UNGIDO?. Los Milei respaldaron el trabajo de Catalán en LLA Tucumán. ¿UNGIDO?. Los Milei respaldaron el trabajo de Catalán en LLA Tucumán.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 3 Hs

Fueron menos de 15 minutos, pero fueron contundentes. Lisandro Catalán enalteció el modelo de país que impulsa Javier Milei hace más de dos años. El presidente de La Libertad Avanza Tucumán dijo que es necesario el ordenamiento del Estado para recibir inversiones genuinas luego de décadas de atraso. A su vez, embistió contra el modelo de gobierno que tiene el peronismo en la provincia: criticó nuevamente el gasto de funcionamiento de la Legislatura y del Concejo Deliberante de la Capital, y reclamó un ordenamiento para que Tucumán pueda forjar su propio destino.

“Tucumán es el paradigma del desorden político y económico de lo que es el país. Los acontecimientos recientes, de público conocimiento que lastiman a todos los tucumanos y al país, no son la consecuencia de hechos fortuitos, sino la consecuencias de décadas y décadas de una administración que solamente giró en función de la propia política como modo de autopreservación del poder”, expuso Catalán ante cientos de asistentes del Foro Económico del NOA, en relación a las inundaciones locales.

No dio nombres propios ni mencionó partidos políticos, pero el ex funcionario nacional fue terminante al cuestionar el modelo de gestión que se aplica en Tucumán y en otras provincias. “Los argentinos nos encontramos en una encrucijada. Es momento de que las provincias hagan su propio trabajo en función de un verdadero federalismo para conducir su propio destino. De ordenar sus cuentas, su administración pública y sus políticas internas para desatar sus economías regionales”, expuso.

El costo del Estado

El abogado recordó el trabajo que se llevó a cabo con la Fundación Federalismo y Libertad que se denominó “Punto de Partida para la Libertad”, como análisis de la situación de la provincia, y mencionó que hay cosas que son de no creer. Lanzó entonces dardos contra la Legislatura, que insume un 3,9% del presupuesto provincial. “Tiene un costo de $2.750 millones de pesos por legislador; seis veces más que legislaturas de provincias vecinas”, dijo. A su vez, disparó contra el Concejo de la Capital. “Es el segundo más caro del país: $1.150 millones anuales por concejal, ocho veces más caro que un concejal de la ciudad de Mendoza siendo que esa ciudad tiene una actividad que lamentablemente hoy no tiene Tucumán”, arremetió.

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Los cuestionamientos no quedaron allí. Cargó también contra la Defensoría del Pueblo, a la que definió como un “botín político”. Dijo que cuenta con 600 empleados en planta permanente y entre 500 y 700 contratados. “No tenemos a ciencia cierta el número porque tampoco tenemos una ley de acceso a la información pública”, criticó. A su vez, se descargó contra el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y contra las 93 comunas, a las que -dijo- se giran fondos de manera discrecional sin que se conozca el destino o se vean mejoras en los caminos.

Sin depender de Nación

“Cuando uno analiza la situación actual de Tucumán y planifica una acción de gobierno, el primer paso está muy cantado. Hay provincias que no tienen la potencialidad de una historia industrial, productiva, educacional como Tucumán. Que no tiene tampoco mucho por dónde recortar. Está muy claro por dónde hay que empezar a reorganizar esta provincia para que desate su fuerza productiva y para que los que producen no tengan el pie del Estado arriba de la cabeza, para sostener un sistema político que los asfixia”, fustigó.

Según Catalán, quienes producen e invierten en Tucumán terminan financiando un sistema de preservación política. “Tucumán tiene que hacerse cargo de su propio destino, no estar pensando si la Casa Rosada mandará algún dinero para pagar el sueldo de fin de mes”, arremetió.

Javier Milei, en Tucumán: "Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia"

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El ex ministro consideró que Tucumán debe definir si quiere un sistema de oficialismo y oposición “que se autopreserva y hacen un juego de peleas para que nada cambie” o que Tucumán vuelva a ser con industrias pujantes y una universidad que era orgullo. “La Libertad Avanza no vino a adecuarse a un sistema político para reclamar su porción de poder y estar cómodo. “LLA es modificar el sistema político existente. Significa no relajarse, no sentirse cómodo, ser rebelde ante esa opresión que sienten ustedes los tucumanos… nosotros los tucumanos y cambiar esa realidad. Es un momento histórico que nunca pasó antes porque tenemos un liderazgo nacional para apalancarnos y que Tucumán pueda desplegar sus fuerzas”, concluyó el titular de LLA tucumana.

Respaldo para Catalán: Javier y Karina Milei apoyaron al presidente de la Libertad Avanza Tucumán

El presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei respaldaron políticamente al titular de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán. El ex ministro del Interior de la Nación se fotografió con los hermanos Milei en el marco del Foro Económico del NOA, evento que organiza federalismo y Libertad, luego la escalada de tensiones que protagonizó con el gobierno provincial. En el partido se interpretó que el mensaje que envió Milei sobre “la moral como política de Estado” estuvo direccionado a la Provincia por las polémicas desatadas por La Madrid.

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