Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

El costo del Estado

El abogado recordó el trabajo que se llevó a cabo con la Fundación Federalismo y Libertad que se denominó “Punto de Partida para la Libertad”, como análisis de la situación de la provincia, y mencionó que hay cosas que son de no creer. Lanzó entonces dardos contra la Legislatura, que insume un 3,9% del presupuesto provincial. “Tiene un costo de $2.750 millones de pesos por legislador; seis veces más que legislaturas de provincias vecinas”, dijo. A su vez, disparó contra el Concejo de la Capital. “Es el segundo más caro del país: $1.150 millones anuales por concejal, ocho veces más caro que un concejal de la ciudad de Mendoza siendo que esa ciudad tiene una actividad que lamentablemente hoy no tiene Tucumán”, arremetió.