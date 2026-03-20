Compartir techo para sobrevivir: convivencia solidaria entre vecinos de La Madrid

Desde el primer día en que salieron a la ruta, la ayuda fue vecinal: entre quienes comparten el día a día, se saludan y conviven. “Nos han ayudado a limpiar nuestras casas, gente de pueblos aledaños como Alpachiri y alrededores”, enumera Marta, mientras Verónica muestra el pequeño anafe del que se turnan para usar, conectada a una garrafa de diez kilos. Sobre una mesa que aún está húmeda y oscura, pendiente de ver el sol y del que sólo se ven algunos paquetes de fideos para el día.