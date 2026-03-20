Inundaciones en La Madrid: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”

“En 2017 presentamos un plan hídrico elaborado por especialistas y no se hizo nada”. Con esa definición, Lidia González, vecina del pueblo del sur e integrante de un grupo de autoconvocados, sintetizó el reclamo que ayer volvió a reunir a vecinos para visibilizar la situación que atraviesan.
La protesta se dio en medio de un escenario todavía crítico por las lluvias de las últimas horas. “Esto complica todo, la limpieza, el secado de las casas, el regreso de las familias. Es muy difícil retomar la normalidad cuando el tiempo no acompaña”, advirtió.
En ese contexto, González apuntó directamente a la falta de ejecución de obras estructurales. “Se dijo que el pueblo está en una depresión y que no tendría solución, pero existe un plan hídrico elaborado por un equipo multidisciplinario de ingenieros de la universidad, abogados y médicos, que contempla todos los aspectos”, sostuvo.
Y agregó: “Fue presentado en la Legislatura después de la inundación de 2017. Sin embargo, no se hizo nada”.
El proyecto incluía intervenciones clave en las cuencas de los ríos San Francisco y Marapa, fundamentales para mitigar futuros desbordes. “Debería haberse tomado como una política de Estado, con continuidad entre gobiernos”, remarcó.
En ese sentido, González destacó la organización comunitaria. “Somos un grupo de autoconvocados. Antes de esta lluvia ya habíamos presentado cuatro cartas y armado un expediente con pedidos concretos”, -explicó-, a la vez que anticipó: “Cuando logremos organizarnos y estemos un poco mejor, tanto en lo material como en lo emocional, vamos a ver cómo seguimos. No pensamos quedarnos de brazos cruzados”.
En alerta
La preocupación, además, se mantiene por las condiciones actuales del río. “Hoy stá lleno y sin defensas. Eso nos mantiene en alerta constante ante cualquier nueva lluvia”, advirtió.
Los vecinos también remarcaron que la situación dista de estar resuelta. “Todavía hay gente con agua, no se han retirado todos los restos que dejó la inundación. Lo que pedimos es saber qué solución van a dar, porque no nos conformamos con que se diga que este es nuestro destino y que no se puede hacer nada”, expresó González.
Durante la convocatoria, también se sumaron propuestas concretas. Pedro Correa, otro de los vecinos, señaló que ya acercaron alternativas a las autoridades. “Presentamos una carpeta con posibles soluciones: bajar la ruta o hacer alcantarillas puente, porque las obras que hicieron ahora no son una solución definitiva”, indicó.
Correa subrayó la importancia del conocimiento local para diseñar intervenciones eficaces. “Como lugareños sabemos por dónde entra y sale el agua. Cuando presentamos los proyectos estábamos con el agua hasta las rodillas”, recordó.
Entre las medidas planteadas, mencionó la colocación de gaviones de piedra como una acción inicial. “Quizás si se hubiese hecho lo mínimo, hoy no estaríamos tan afectados”, afirmó.
Así, entre la urgencia de la coyuntura y la insistencia en soluciones de fondo, los vecinos de La Madrid volvieron a salir a la calle para hacer oír un reclamo que, según sostienen, lleva años sin respuesta.