Prorrogan la prisión preventiva al acusado del femicidio de Rosario Bargas

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito señaló que se trata de una investigación en curso y con numerosas medidas ya cumplidas. Entre ellas, se tomaron declaraciones a los hijos de la víctima, se incorporó un informe de química legal que detectó residuos de disparos en las muestras analizadas, y se analizaron registros de cámaras de seguridad que ubican la motocicleta del imputado.