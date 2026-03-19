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Prorrogan la prisión preventiva al acusado del femicidio de Rosario Bargas

La Justicia extiende por tres meses la detención del imputado por el crimen ocurrido en Tafí Viejo.

Audiencia oficial. MPF Audiencia oficial. MPF
Hace 3 Hs

El acusado del femicidio de Rosario Bargas seguirá detenido con prisión preventiva, luego de que la Justicia resolviera hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para extender la medida cautelar.

El hecho ocurrió el 17 de noviembre de 2025 en el asentamiento Villa Cariño, en Tafí Viejo, cuando la víctima fue atacada a tiros por su ex pareja y murió en el lugar.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, que este jueves 19 de marzo solicitó la prórroga de la prisión preventiva por tres meses más. El planteo se basó en la vigencia de los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito señaló que se trata de una investigación en curso y con numerosas medidas ya cumplidas. Entre ellas, se tomaron declaraciones a los hijos de la víctima, se incorporó un informe de química legal que detectó residuos de disparos en las muestras analizadas, y se analizaron registros de cámaras de seguridad que ubican la motocicleta del imputado.

También se sumaron pericias sobre el celular de la víctima, la carpeta de Criminalística y el informe final de autopsia, entre otros elementos, informó el MPF.

En su exposición, la fiscalía remarcó la gravedad del caso y la situación de vulnerabilidad de la víctima, señalando que existía una restricción de acercamiento vigente al momento del hecho. Además, destacó la cantidad de disparos efectuados y las condiciones en que se produjo el ataque.

El juez Guido Cattaneo resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía y dispuso la extensión de la prisión preventiva del acusado por el plazo solicitado.

Según la investigación, el día del hecho, alrededor de las 10.15, la víctima se encontraba en su vivienda cuando su ex pareja se hizo presente en motocicleta. En ese contexto, el imputado habría efectuado varios disparos con un arma de fuego, provocándole la muerte en el lugar, tras lo cual se dio a la fuga.

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