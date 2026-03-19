Condenaron a “Satanás” Barrera a 12 años de prisión por el crimen de Ricardo Frías en Tucumán

La Justicia condenó a 12 años de prisión efectiva a Esteban Cantalicio Barrera, conocido como “Satanás”, por el homicidio de Ricardo Exequiel Frías, ocurrido en noviembre de 2024 en San Miguel de Tucumán. El fallo fue dictado este jueves 19 de marzo tras la última jornada del juicio oral, en la que el tribunal lo declaró autor del delito de homicidio.
El hecho tuvo lugar el 3 de noviembre de 2024 en calle López y Planes al 1700, cuando, tras una discusión, Barrera apuñaló a la víctima de 31 años a la altura del corazón con un cuchillo de grandes dimensiones. La herida provocó una hemorragia masiva que derivó en la muerte de Frías en el lugar, mientras el agresor se dio a la fuga.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro León Gallo, y representada en el juicio por Lucas Maggio y Tobías Lazarte. Durante los alegatos, el Ministerio Fiscal había solicitado una pena de 18 años, al considerar la gravedad del ataque y la intención homicida del acusado, respaldada por múltiples testimonios.
El tribunal, integrado por los jueces Augusto José Paz Almonacid, Guillermo Taylor y Alejandro Javier Tomas, resolvió finalmente una condena menor, aunque de cumplimiento efectivo. El caso vuelve a poner en foco la violencia urbana y los crímenes con arma blanca en la provincia de Tucumán.