Condenaron a “Satanás” Barrera a 12 años de prisión por el crimen de Ricardo Frías en Tucumán

El hecho tuvo lugar el 3 de noviembre de 2024 en calle López y Planes al 1700, cuando, tras una discusión, Barrera apuñaló a la víctima de 31 años a la altura del corazón con un cuchillo de grandes dimensiones. La herida provocó una hemorragia masiva que derivó en la muerte de Frías en el lugar, mientras el agresor se dio a la fuga.