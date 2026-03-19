Final de Masterchef Celebrity 2026: fecha, horario y todo sobre la definición

Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas alcanzaron la gran final de Masterchef Celebrity 2026 tras una semifinal de máxima exigencia. Ambos participantes superaron los desafíos culinarios y ahora compiten por el título de campeón. La definición genera gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan el duelo definitivo entre los influencers.
Durante la gala decisiva, los finalistas cocinaron junto a Maxi López y Claudio “El Turco” García bajo una presión constante. El jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui supervisó cada detalle de los platos presentados. Tras evaluar el desempeño técnico y el sabor, los expertos seleccionaron a los candidatos que buscan la gloria en el reality.
Masterchef Celebrity: cómo y cuándo será la gran final
La producción de Telefe decidió dividir la gran final en dos emisiones especiales para definir al campeón del certamen. La primera parte inicia este miércoles 18 de marzo a las 21:15, donde Ian Lucas y La Reini enfrentan un desafío de máxima presión. Ambos deben elaborar un menú completo de tres pasos en un tiempo límite de 120 minutos.
El jurado evaluará con rigor la creatividad en las entradas, platos principales y postres, además de la precisión técnica en cada ejecución. Esta etapa inicial sienta las bases para la resolución del conflicto culinario más esperado de la temporada. Los participantes buscan demostrar su evolución gastronómica ante la mirada atenta de los especialistas.
La resolución definitiva llega el jueves 19 de marzo en el mismo horario, momento en el que se conocerá finalmente la identidad del ganador. Quien logre el triunfo obtendrá el trofeo oficial y un premio de 50 millones de pesos otorgado por la producción. Esta gala final promete cerrar el ciclo con una de las definiciones más reñidas de la televisión actual.