Final de Masterchef Celebrity 2026: fecha, horario y todo sobre la definición

La resolución definitiva llega el jueves 19 de marzo en el mismo horario, momento en el que se conocerá finalmente la identidad del ganador. Quien logre el triunfo obtendrá el trofeo oficial y un premio de 50 millones de pesos otorgado por la producción. Esta gala final promete cerrar el ciclo con una de las definiciones más reñidas de la televisión actual.