"Estuviste en mi momento más difícil": el emotivo momento en MasterChef entre Wanda Nara y Maxi López

La semifinal de MasterChef Celebrity culminó con la eliminación de Maxi López tras la determinación del jurado de elegir finalistas a Ian Lucas y Sofía Gonet. Lo que generó una despedida con muchos sentimientos - y hasta lágrimas- por parte de la conductora del reality.
El clima del estudio cambió drásticamente cuando Wanda Nara tomó la palabra para homenajear a su exmarido con la voz quebrada por la emoción. Aquel encuentro televisivo permitió cerrar heridas mediáticas frente a la audiencia que seguía cada instancia de la competencia. El exfutbolista aceptó su salida con gratitud mientras los presentes observaban el respeto mutuo recuperado tras años de conflictos públicos.
La nueva dinamica entre Wanda Nara y Maxi López
La animadora confesó sus temores internos al invitar al deportista a participar en el programa televisivo. “Bueno, Maxi, la verdad que muchas veces dije: ‘uy, si esto sale mal me va a odiar para siempre. O sea, no va a haber una segunda oportunidad en esta relación que tenemos ahora’”, reveló con total honestidad. La incertidumbre inicial sobre el resultado de esta convivencia laboral quedó atrás definitivamente.
La mediática valoró el impacto positivo que tuvo la presencia del padre de sus hijos mayores en el país. “Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también… disfrutaron mucho tenerte”, manifestó frente a cámaras. Finalmente subrayó el esfuerzo realizado contra la opinión pública al decir: “Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar”.
Gratitud y permanencia emocional
El discurso alcanzó su punto máximo de vulnerabilidad cuando Wanda recordó el apoyo recibido durante su dolencia. “En mi momento más difícil estuviste”, exclamó ella para destacar que el hombre resultó un pilar fundamental en tiempos oscuros. Ella reafirmó su compromiso futuro con una promesa solemne: “Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”. La mujer remarcó que “vivimos casi toda la vida ellos (por sus hijos) en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente. A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”, mensaje que incluyó un agradecimiento para Daniela Christiansson por su sacrificio familiar.
Por su parte, el concursante saliente brindó palabras de satisfacción por las vivencias acumuladas junto a sus seres queridos. “Soy feliz porque pude compartir mucho tiempo con mis hijos y ahora van a venir los otros también”, aseguró el atleta con alegría genuina. La experiencia en la cocina más famosa del mundo sirvió para reconectarlo con sus raíces afectivas. El exjugador concluyó su participación afirmando: “Este programa me devolvió las ganas de estar en Argentina con mi gente y mi familia”.