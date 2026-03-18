"Estuviste en mi momento más difícil": el emotivo momento en MasterChef entre Wanda Nara y Maxi López

Gratitud y permanencia emocional

El discurso alcanzó su punto máximo de vulnerabilidad cuando Wanda recordó el apoyo recibido durante su dolencia. “En mi momento más difícil estuviste”, exclamó ella para destacar que el hombre resultó un pilar fundamental en tiempos oscuros. Ella reafirmó su compromiso futuro con una promesa solemne: “Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”. La mujer remarcó que “vivimos casi toda la vida ellos (por sus hijos) en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente. A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”, mensaje que incluyó un agradecimiento para Daniela Christiansson por su sacrificio familiar.