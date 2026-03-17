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Los argentinos usan cada vez más ChatGPT y YouTube y un estudio explica por qué

Un informe del ITBA analizó el uso de tecnología en Argentina y la región: YouTube, ChatGPT y WhatsApp aparecen entre las aplicaciones más utilizadas y el país se destaca en herramientas financieras digitales.

TECNOLOGÍA. Un estudio regional del ITBA analizó cómo usan los argentinos aplicaciones digitales. TECNOLOGÍA. Un estudio regional del ITBA analizó cómo usan los argentinos aplicaciones digitales. / FREEPIK
17 Marzo 2026

El uso de aplicaciones digitales forma parte de la rutina diaria de millones de personas. En Argentina, herramientas como YouTube, ChatGPT y WhatsApp aparecen entre las más utilizadas, según un informe regional que analiza cómo la tecnología impacta en la vida cotidiana.

El dato surge de la tercera edición del Índice de Innovación Regional elaborado por el Hub de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). El estudio compara el nivel de adopción tecnológica en Argentina, México, Brasil y Colombia y muestra en qué áreas las personas utilizan más herramientas digitales.

En términos generales, Argentina registra una adopción tecnológica del 26,22%, una cifra muy cercana al promedio regional, que se ubica en 26,07%. Con ese resultado, el país queda por detrás de México y Colombia, pero por delante de Brasil.

INFORME. Porcentaje de adopción de tecnología. INFORME. Porcentaje de adopción de tecnología. / CAPTURA DE PANTALLA

El relevamiento se realizó a partir de encuestas a 4.000 personas de los cuatro países, con una muestra representativa por edad, género y nivel socioeconómico.

El área en la que Argentina lidera

Uno de los puntos donde Argentina se destaca es el uso de aplicaciones financieras. En este rubro, el país lidera el ranking regional con un 36,6% de adopción.

Entre las plataformas más utilizadas aparece Mercado Pago, la billetera digital vinculada a Mercado Libre, que se posiciona como la herramienta financiera más elegida por los usuarios.

Además, el informe señala que los argentinos también encabezan el uso de aplicaciones para acceder a información y para realizar trámites con el Estado, como ocurre con la app Mi Argentina.

Las apps que dominan el día a día

El estudio divide el uso de tecnología en diferentes áreas de la vida cotidiana. Entre las más relevantes aparecen la educación, la salud, los servicios financieros y el empleo.

En educación, por ejemplo, las aplicaciones más utilizadas son YouTube y ChatGPT. A nivel regional, seis de cada diez personas aseguran que utilizan tecnología para aprender o estudiar.

En actividades vinculadas con la comunicación y el entretenimiento, el uso de aplicaciones es aún mayor. Según el informe, el 79% de los usuarios emplea tecnología para comunicarse y el 67% para entretenerse.

En esos casos dominan plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook, Netflix y nuevamente YouTube.

El avance de la inteligencia artificial

Otro de los datos destacados del informe es el crecimiento del uso de inteligencia artificial. Casi la mitad de las personas que utilizan tecnología en la región ya conocen y emplean herramientas de IA.

En Argentina, el 38,5% de los usuarios afirma estar familiarizado con estas aplicaciones, que incluyen asistentes como ChatGPT, Gemini, Claude y Microsoft Copilot.

El impacto también se refleja en los hábitos digitales. Casi la mitad de quienes utilizan inteligencia artificial en el país asegura que, desde que empezó a usar estas herramientas, redujo el tiempo que dedica a otras aplicaciones.

Cómo usan la tecnología los jóvenes

Entre los argentinos de 16 a 29 años aparecen patrones claros de uso. En educación y entretenimiento, la aplicación más utilizada es YouTube, mientras que ChatGPT se ubica en segundo lugar para estudiar y también gana espacio en temas vinculados con la salud.

Para comunicarse, la plataforma dominante sigue siendo WhatsApp, seguida por Instagram.

El informe concluye que, más allá de las diferencias entre países o generaciones, la mayoría de las personas considera que la tecnología tiene un impacto positivo en su vida diaria y que cada vez más usuarios incorporan herramientas digitales para resolver problemas concretos, aprender o informarse.

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