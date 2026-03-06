Apple lanzó su computadora más accesible hasta la fecha: esta es la nueva y colorida MacBook Neo

Apple se encargó de patear el tablero y busca revolucionar el mercado con productos de valor sorprendente para una empresa conocida por sus artículos “premium”. Con un precio de lanzamiento de U$S 599 en Estados Unidos —lo que reduce casi a la mitad el costo de entrada histórico de u$S 999—, ahora es posible conseguir una laptop Apple por una fracción de lo habitual. La MacBook Neo es una portátil liviana, colorida y diseñada específicamente para competir con las Chromebooks de Google y las máquinas Windows de gama baja que dominan las aulas y los hogares con presupuestos más ajustados.