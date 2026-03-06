Apple lanzó su computadora más accesible hasta la fecha: esta es la nueva y colorida MacBook Neo

Una simple búsqueda en Mercado Libre puede revelar la magnitud del nuevo anuncio de Apple. Mientras las Macbooks de última generación superan holgadamente los $4 millones en el mercado local, el nuevo lanzamiento del gigante tecnológico rompe con los valores que acostumbran a publicarse entre los productos de la empresa. La nueva MacBook Neo es ahora la computadora más asequible de la compañía hasta la fecha.
Apple se encargó de patear el tablero y busca revolucionar el mercado con productos de valor sorprendente para una empresa conocida por sus artículos “premium”. Con un precio de lanzamiento de U$S 599 en Estados Unidos —lo que reduce casi a la mitad el costo de entrada histórico de u$S 999—, ahora es posible conseguir una laptop Apple por una fracción de lo habitual. La MacBook Neo es una portátil liviana, colorida y diseñada específicamente para competir con las Chromebooks de Google y las máquinas Windows de gama baja que dominan las aulas y los hogares con presupuestos más ajustados.
El secreto de la nueva MacBook está en el procesador
La clave de este precio disruptivo reside en su "corazón". A diferencia de las MacBook Air y Pro, que funcionan con los potentes procesadores de la serie M, la Neo utiliza el chip A18 Pro, la misma familia de silicio que impulsa al iPhone. Esta decisión estratégica le permite a Apple reducir drásticamente los costos de producción sin sacrificar la experiencia de usuario, ya que el dispositivo corre el sistema operativo macOS completo y es capaz de ejecutar tareas de Inteligencia Artificial hasta tres veces más rápido que las notebooks de la competencia en ese rango de precio.
MacBook Neo: diseño y autonomía para el día a día
Estéticamente, la MacBook Neo se aleja de la sobriedad del aluminio gris para adoptar un look más cercano al iPhone. Con un peso de apenas 1,2 kg (2,7 libras) y una pantalla de 13 pulgadas con 500 nits de brillo, se presenta en una paleta de colores vibrantes: índigo, rubor, cítrico y plata.
En cuanto a sus especificaciones técnicas, el modelo base arranca con 256 GB de almacenamiento, dos puertos USB-C y entrada para auriculares. Por u$s 100 adicionales, los usuarios pueden duplicar la capacidad de almacenamiento e incorporar el sensor Touch ID para mayor seguridad. En términos de autonomía, Apple promete hasta 16 horas de batería, apenas un escalón por debajo de las 18 horas que ofrece la MacBook Air.
La estrategia de Apple en un período crítico
El lanzamiento llega en un momento crítico para la empresa de Cupertino. Tras una caída del 7% en los ingresos de la división Mac durante el último trimestre, Apple busca atraer a un segmento que le fue esquivo durante décadas: los millones de usuarios de iPhone que nunca dieron el salto a una computadora de la marca por las barreras económicas.
La MacBook Neo ya se puede reservar en mercados seleccionados y estará disponible a partir del 11 de marzo, marcando el inicio de una nueva era donde tener una "manzanita" en el escritorio ya no será un lujo exclusivo de unos pocos.