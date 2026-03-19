Activaron la Alerta Sofía por Esmeralda y crece la angustia de su familia

Desde entonces, la incertidumbre crece con el paso de las horas. Su madre, Tania, fue quien advirtió la ausencia tras buscarla sin éxito en el interior de la vivienda y radicar la denuncia cerca de las 16. “Solo pido que me ayuden a encontrarla sana y salva”, expresó entre lágrimas, mientras se multiplican los esfuerzos para localizarla.