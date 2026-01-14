Una mujer llevaba casi tres días desaparecida en Rosario y la encontraron inconsciente al costado de una avenida

Luego de haber estado casi tres días desaparecida, una mujer de 39 años identificada como C. R. fue encontrada este martes por la tarde inconsciente al costado de la avenida Circunvalación, en la ciudad de Rosario. Aunque se hallaba desvanecida, presentaba signos vitales y fue trasladada de urgencia a un hospital para evaluar su estado de salud.
El operativo se desplegó en la zona sur de la ciudad tras un llamado de emergencia que alertó sobre la caída de una mujer por la barranca, en las inmediaciones de Presidente Quintana al 500 bis, cerca de la Circunvalación. En el lugar intervinieron Bomberos Zapadores y efectivos policiales, quienes localizaron a la mujer entre los arbustos.
De acuerdo con el parte oficial, C. R. fue encontrada inconsciente pero con respuesta a estímulos físicos. El aviso fue realizado por un hombre que pasaba por la zona y advirtió la presencia de la mujer desvanecida. Según informó el portal Rosario3, los rescatistas estimaron que podría haber permanecido varias horas en el lugar, ya que presentaba quemaduras solares y picaduras de insectos. Además, vecinos señalaron marcas en la vegetación que evidenciarían el recorrido de la caída.
Debido a las características del terreno, el procedimiento de rescate requirió una extracción especial. Los bomberos utilizaron una escalera de dos tramos como puente sobre una zanja de tres metros de ancho, antes de inmovilizar a la paciente y trasladarla hasta la banquina de Circunvalación. Luego, una ambulancia la derivó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). En el operativo también participaron efectivos del Comando Radioeléctrico y personal médico. La hermana de la mujer, presente en el lugar, confirmó que C. R. reside en calle Cerrito al 3800. Las causas exactas de la caída aún no fueron establecidas.
La desaparición de la mujer había sido denunciada el 11 de enero en la comisaría 15ª. Según la presentación realizada por su esposo, alrededor de las 6 de la mañana advirtió que C. R. ya no se encontraba en la vivienda familiar. El hombre explicó que se había despertado cerca de las 4 y que en ese momento su esposa estaba en la casa, por lo que volvió a acostarse. En ese lapso temporal, la mujer habría salido del domicilio.
Tras notar su ausencia, el esposo comenzó a recorrer la zona junto a un familiar y, al no lograr ubicarla en los lugares que solía frecuentar, decidió formalizar la denuncia. De acuerdo con información publicada por el diario La Capital, el hombre señaló ante las autoridades que no era la primera vez que atravesaban una situación similar, ya que la mujer se habría extraviado en otras oportunidades.