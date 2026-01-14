Una mujer llevaba casi tres días desaparecida en Rosario y la encontraron inconsciente al costado de una avenida

La desaparición de la mujer había sido denunciada el 11 de enero en la comisaría 15ª. Según la presentación realizada por su esposo, alrededor de las 6 de la mañana advirtió que C. R. ya no se encontraba en la vivienda familiar. El hombre explicó que se había despertado cerca de las 4 y que en ese momento su esposa estaba en la casa, por lo que volvió a acostarse. En ese lapso temporal, la mujer habría salido del domicilio.