Dieron a conocer efectos adversos de Ozempic, el medicamento indicado para bajar de peso

La semaglutida es el medicamento indicado para tratar enfermedades como la diabetes tipo 2 o los problemas de sobrepeso desmedido de una persona. Se encuentra bajo los nombres comerciales Ozempic o Wegovy, los más conocidos, pero no los únicos con semaglutida. En el mundo entero se está produciendo un fenómeno que hará que caigan considerablemente los precios del fármaco. Pero, en paralelo, se dio a conocer una serie de estudios que revelan efectos adversos del uso de la semaglutida.
Países como India, China, Brasil, Sudáfrica, Turquía y México están a punto de atravesar la caída de la patente de Ozempic. Esto implica que la semaglutida podrá fabricarse por cientos de productores más. El aumento en la creación implicará también una mayor oferta y, como consecuencia, los precios podrían caer drásticamente, convirtiéndola en una medicación mucho más utilizada.
Efectos adversos de usar Ozempic
En Estados Unidos la patente caerá recién la próxima década. La patente es la habilitación que tiene un productor para elaborar un producto de forma exclusiva. Pero, mientras tanto, se espera que otros países empiecen a fabricarlo en paralelo. En Argentina, según indica el periodista Pablo Sigal para el diario Clarín, el fármaco nunca fue patentado, lo que permitió producir una copia nacional más barata.
Pero recientemente se publicaron estudios que demuestran lo perjudicial que puede ser el Ozempic sobre algunos aspectos del organismo. La Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos, por ejemplo, indicó que puede haber un mayor deterioro de la salud física. En particular, el Ozempic puede afectar a huesos y tendones e incrementar el riesgo de padecer osteoporosis.
En paralelo, una investigación de la Universidad de Washington había indicado que el Ozempic servía para hacer frente a adicciones como la comida, el alcohol, los opioides y la nicotina. También una clínica de San Diego reveló casos de pacientes que mejoraron su salud adelgazando, controlando su peso, y que luego pudieron abandonar las inyecciones con un cambio considerable en su vida.
Otro ensayo de la Universidad de Berlín y la Universidad de California señaló que quienes usaban Ozempic perdían más masa muscular que peso. Pero este estudio fue cuestionado porque se realizó en ratones macho solamente. También Gran Bretaña se puso en alerta hace unos meses por la aparición de casos de pancreatitis.