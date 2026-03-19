Dieron a conocer efectos adversos de Ozempic, el medicamento indicado para bajar de peso

La semaglutida es el medicamento indicado para tratar enfermedades como la diabetes tipo 2 o los problemas de sobrepeso desmedido de una persona. Se encuentra bajo los nombres comerciales Ozempic o Wegovy, los más conocidos, pero no los únicos con semaglutida. En el mundo entero se está produciendo un fenómeno que hará que caigan considerablemente los precios del fármaco. Pero, en paralelo, se dio a conocer una serie de estudios que revelan efectos adversos del uso de la semaglutida.