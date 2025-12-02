Obesidad: la OMS respaldó a Ozempic

Los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes, podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se les conoce bajo los nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro. Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y ahora se usan para facilitar la pérdida de peso. Estos fármacos imitan la acción de esta hormona vinculada con la secreción de insulina y la sensación de saciedad mediante mecanismos cerebrales.